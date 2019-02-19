«كريم» تطلق برنامجاً للمكافآت

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «كريم» أحد أكبر برامج المكافآت في المنطقة والذي سيصبح متاحًا لأكثر من 33 مليون مستخدم في المنطقة ويقدم نقاطًا على جميع المشاوير المدفوعة نقدًا أو باستخدام بطاقة الائتمان أو الفواتير في البلد الذي يقضي فيه المستخدمون مشاويرهم مع كريم.

وقال مدثر شيخة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كريم: «نحن ممتنون لعملائنا ونرغب في التعبير عن تقديرنا لولائهم بأن نقدّم لهم شيئًا في المقابل. نحن الشركة الأولى في هذا القطاع التي تطلق هذا البرنامج في المنطقة، إنه برنامجٌ فريدٌ في الطريقةِ التي يجعل فيها الولاء جزءًا من أسلوب التخطيط للعمل ويتميز ببساطةٍ في الاستخدام وفي القيمة».

وأضاف: «سيحصل الأشخاص الذين يستخدمون كريم في مشاويرهم اليومية على مشوارين مجانيّين على الأقل في الشهر، وهذا المستوى من المكافأة يفوق المعدل المعتاد لأي برنامج مكافآت».

ويسرّنا أيضًا أن نتيح لعملائها الفرصةَ لصنع تغييرٍ إيجابي في المنطقة باستخدام النقاط التي يكسبونها في مشاويرهم مع كريم لصنع فرقٍ في حياة أولئك الذين هم بأشد الحاجةِ إلى المساعدة.

ويحصل عملاء كريم على عضوية الفئة الذهبية عند إكمال 15 مشوارًا في الشهر ويتمتعون بمزاياها.