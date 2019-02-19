120 شخصاً يفوزون بسحوبات «سيتي سنتر الشارقة»

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت في الشارقة، أول من أمس، فعاليات «عروض ربيع الشارقة 2019»، إحدى المبادرات الاقتصادية الموسمية التي تُنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة منذ سنوات ضمن برنامج حملاتها الترويجية، وأعلن خلالها عن فوز 120 شخصاً بسحوبات «سيتي سنتر الشارقة»ولاقت «عروض الربيع 2019»، التي نظمتها الغرفة بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، واستمرت على مدى 45 يوماً في مختلف مدن ومناطق الشارقة، استحسان شريحة واسعة من الجمهور والتجار وقطاع الأعمال.

وشهدت عروض الربيع التي تهدف غرفة الشارقة من خلالها إلى تعزيز الدورة الاقتصادية وتنشيط حركة الأسواق التجارية وقطاعات الفنادق والسياحة والسفر، باقة متنوعة من الفعاليات التسويقية والأنشطة الترفيهية والتراثية، ترافقت مع تخفيضات كُبرى على أسعار أشهر العلامات التجارية ومختلف أنواع المنتجات والبضائع.

وأعلنت الغرفة عن فوز عدد كبير من المتسوقين في السحوبات والمسابقات التي نظمتها المراكز التجارية والأسواق المركزية ومتاجر التجزئة المُنتشرة في الإمارة، وأتاحت الفرصة لزوارها بالفوز بباقة متنوعة من الجوائز القيّمة والهدايا المميزة.

أكد محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، حرص غرفة الشارقة على تنظيم وإطلاق المبادرات النوعية التي تُعزّز من نمو اقتصاد إمارة الشارقة من خلال دعم قطاع الأعمال وتمكين قدراته وممارساته الإيجابية نحو اقتصاد مستدام بالتعاون مع شركاء الغرفة المعنيين بالشأن الاقتصادي من القطاعين الحكومي والخاص، وصولاً إلى تعزيز سمعة الشارقة كونها مركزاً اقتصادياً وسياحياً وثقافياً جاذباً ورائداً على خارطة السياحة العالمية.