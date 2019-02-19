اقتصادية الشارقة تنظّم ملتقى «صناعة التغيير»

المصدر: الشارقة - البيان

نظّمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أمس، ملتقى «صناعة التغيير» في دورته الثانية بمركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب المنشآت الصناعية في الشارقة تأكيداً منها على أهمية التعاون والتشاور مع المتخصصين، وتجسيداً للجهود الرامية إلى تعزيز التكامل والتعاون والتنسيق في دفع عجلة الارتقاء بآليات العمل الاقتصادي في الإمارة.

شمل الملتقى الجلسة حوارية تحت عنوان «صناعة التغيير»، التي شارك في تقديمها عدد من الجهات الحكومية في الإمارة ضمت كلاً من وزارة الموارد البشرية والتوطين، وشركة الشارقة للبيئة «بيئة»، والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة ودائرة التنمية الاقتصادية.

وتناولت الجلسة عدداً من المحاور، كمفهوم مبادرة نادي شركاء التوطين، إلى جانب الحوافز والمميزات التي تقدمها هذه المبادرة لمنتسبيها، كما ضمت الجلسة الحوارية محوراً عن الشراكة الاستراتيجية مع البيئة المحيطة وصولاً للاستثمار المستدام، التي تطرقت لها، وشركة الشارقة للبيئة «بيئة»، في حين تناولت الإدارة العامة للدفاع المدني معايير الأمن والسلامة في البيئة الصناعية للإمارة، كما سلطت اقتصادية الشارقة الضوء على تقرير عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال حماية المستهلك.