رأس الخيمة تعتمد تقنيات «أڤايا» في خدماتها الحكومية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أطلقت هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة منصة إلكترونية موحدة، اعتماداً على تقنيات «أڤايا»، لتعزيز عملية التواصل مع عملائها من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى دعم التعاون بين الموظفين، وجعل الوصول للخدمات الحكومية أكثر مرونة وبساطة.

وأكدت الهيئة تعزيز التعاون مع «أڤايا» لتطوير حزمة جديدة من التقنيات الحديثة، بهدف تسهيل وصول سكان الإمارة إلى المزيد من الخدمات الحكومية، والتي تشمل تقديم الأدلة عبر مكـــالمات الفــيديو، في المحاكم والنيابة العامة والعديد من الخدمات الرقمية المهمة.

وقال المهندس أحمد بن سعيد الصياح، مدير عام الهيئة: «نحرص باستمرار على ضمان تمكينهم من الوصول إلى الخدمات عبر هواتفهم الذكية من دون الحاجة لزيارة المباني الحكومية، واستناداً إلى شراكتنا المتميزة التي تجمعنا مع أڤايا منذ سنوات وسجلها العالمي الحافل بتجارب العمل الناجحة مع أفضل 500 شركة عالمية، نثق تماماً بقدرتها على الإسهام بدور محوري في الانتقال بإجراءاتنا الحالية إلى الفضاء الرقمي».

من جهتها، قالت الشيخة ناعمة القاسمي، مدير عام «أڤايا» في دبي والمناطق الشمالية: «لطالما حرصت حكومة رأس الخيمة على تسخير أحدث المنتجات التقنية الموثوقة التي تتمتع بأرقى المعايير، في سبيل تقديم أفضل التجارب لسكان الإمارة، وبناءً على علاقة الشراكة التي تجمعنا منذ ثمانية أعوام تقريباً، فإننا نفخر بمواصلة تطوير نطاق تعاوننا مع هيئة الحكومة الإلكترونية في رأس الخيمة».