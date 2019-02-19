«ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز» تتصدر طلبات توربينات الغاز الثقيلة

المصدر: دبي- البيان

حققت شركة «ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز»، المتخصصة في توفير المعدات والخدمات لأسواق توليد الطاقة، تفوقاً عالمياً باستحواذها على الحصة السوقية الأكبر من الطلب العالمي لفئة توربينات الغاز الثقيلة (100 ميجاوات وأكثر) لعام 2018، وذلك وفقاً لوكالة «ماكوي» لتقارير الطاقة. وتعد هذه الفئة محط أنظار خبراء مجال توليد الطاقة، وذلك لاحتوائها على أكثر التقنيات تقدماً، إلى جانب المساهمة بزيادة إنتاج الطاقة على الصعيد العالمي.

وحصلت سلسلة توربينات «جيه»، أحدث ابتكارات شركة «ميتسوبيشي هيتاتشي باور سيستمز» لتوربينات الغاز، على معظم الطلبات نتيجة لكفاءتها القياسية التي تتجاوز 64% وموثقيتها العالية التي تعدت 99.5%.

وبشكل عام، استحوذت توربينات الغاز الثقيلة التي تنتجها الشركة على نسبة 41% من الحصة السوقية العالمية، فيما استولت الشركة على نسبة 49% من طلبات توربينات الغاز الضخمة (ما بعد الفئة إف وأكبر).

وتشمل منتجات الشركة محطات توليد الدورة المركبة لتوربينات الغاز، والدورة المركبة لتحويل الفحم إلى غاز، ومحطات توليد الطاقة العاملة على الغاز والفحم والنفط، المراجل، مولدات الكهرباء، توربينات الغاز والبخار، ومحطات توليد الطاقة الحرارية الأرضية، نظم مراقبة نوعية الهواء، والمعدات المُساعدة في محطات توليد الطاقة.