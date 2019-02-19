«إنفستكورب» يفتتح مكتباً في الهند

المصدر: دبي- البيان

أعلن إنفستكورب أمس، افتتاح مكتبه في مدينة مومباي الهندية، وإطلاق أعمال شركة «إنفستكورب الهند»، التي تدير أصولاً تبلغ قيمتها ما يقارب 450 مليون دولار بدعم فريق عمل يضم 21 خبيراً استثمارياً. وشهد الافتتاح حضور محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، بمشاركة ديباك باريك، أحد أعضاء المجلس الاستشاري الدولي لإنفستكورب، والرئيسين التنفيذيين المشاركين لإنفستكورب ريشي كابور وحازم بن قاسم.

ويأتي تدشين افتتاح المكتب في الهند، الذي يعد ثامن مكاتب إنفستكورب عالمياً والثاني في السوق الآسيوية بعد سنغافورة، تماشياً مع أهداف خطة النمو والتنويع العالمية التي ينتهجها إنفستكورب، وجاء بعد إتمام صفقة استحواذ إنفستكورب على وحدتي شركات الملكية الخاصة وإدارة الاستثمارات العقارية التابعة لإحدى الشركات في الهند.

قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لإنفستكورب: يُعد الاقتصاد الهندي الأسرع نمواً في الأسواق الناشئة، ويسرنا أن نكون جزءاً من هذا الزخم ومسيرة الازدهار في الهند. ويمثّل انطلاق أعمالنا في الهند إنجازاً آخر يُضاف إلى سجّلنا، كما يتماشى مع خطتنا العالمية للنمو الرامية إلى زيادة حجم أصولنا المُدارة خلال السنوات المقبلة.