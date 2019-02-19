«دانوب العقارية» تدعم شباب وقادة المستقبل

المصدر: دبي - البيان

شارك طلاب متخصصون في مجال العقارات من جامعة «إس بي جين الدولية بدبي» في التدريب على إدارة العقارات بشركة دانوب العقارية، حيث تضمن التدريب عرضاً تقديمياً حول مجموعة الدانوب وتأسيسها ومراحل تطورها في السوق، وكذلك تقنيات المبيعات واستراتيجيات التسويق ليصبحوا قادة في القطاع العقاري.

حضر ورشة العمل التي أقيمت مؤخراً، 18 طالباً وطالبة مع مجموعة من هيئة التدريس بالجامعة، وكان الهدف من الورشة التدريبية التعريف بهيكل أعمال الدانوب ومجموعة الدانوب للعقارات وكيف حققت العلامة التجارية نجاحاً كبيراً.

ويعد الحدث جزءاً من أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات العقارية، التي تهدف إلى تطوير المواهب المحلية بحيث يمكن لصناعة العقارات الاعتماد على الموارد البشرية المحلية والنهوض بالتنمية المستدامة.

وبدأ التدريب بجولة في مكتب الدانوب للعقارات، ثم استعراض مسيرة 25 عاماً من مسار مجموعة الدانوب، واختتم التدريب بشرح استراتيجيات التسويق والمبيعات التي تعد من ركائز نجاح وخصائص الدانوب، وتمت تغطية أهداف ورشة العمل في تثقيف وتحفيز هذه العقول الشابة التي توشك أن تصبح فاعلة في هذا المجال في المستقبل، الذي يتوقع أن تزداد فيه وتيرة المنافسة، وحيث ستكون القيادة فقط أصحاب الاستراتيجيات وأدوات التنفيذ الاستثنائية.

وحصل الطلاب على فرصة التواصل مع الإدارة العليا خلال الزيارات والتدريبات الميدانية بمواقع عمل شركة الدانوب، لتقديم مقترحاتهم، وكل ما من شأنه تنمية مهاراتهم وقدراتهم. وأنشطة المسؤولية الاجتماعية جزء مهم من عمل الشركة التي تمكنت من أن تصبح واحدة من أكبر الأسماء في القطاع.