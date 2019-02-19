افتتاح حديقة تزلج في مجمع لـ «داماك»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «داماك العقارية» افتتاح حديقة للتزلج (سكيت بارك) بمساحة 2000 متر مربع داخل مجمع «داماك هيلز» السكني. واستضاف المتنزه في وقت سابق من هذا الشهر أولى فعاليته، حيث أقام متجر «سيليكت شوب فرايم» الياباني تجمعاً لمحبي رياضة التزلج في الإمارات، وذلك في خطوة للاحتفاء بهذه الرياضة التي أصبحت تلقى رواجاً كبيراً بين الجيل الشاب في الدولة.

ويأتي افتتاح المتنزه في وقت يشهد فيه مجمع «داماك هيلز» الكثير من الأحداث، فبالإضافة إلى تواصل افتتاح المرافق الجديدة، أعلنت الشركة بداية الشهر الجاري أيضاً إطلاق مشروع «غولف تاون» الذي يتكون من منازل جاهزة للتسليم مطلّة على ملعب الغولف العالمي الذي تبلغ مساحته 7300 ياردة. ويقع المشروع الجديد بالقرب من حديقة التزلج.