«إحصاء أبوظبي»: 0.9 % انخفاض أسعار المستهلك في يناير

المصدر: أبوظبي- البيان

أظهر تقرير مركز الإحصاء -أبوظبي حول الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير انخفاض الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك 0.9% خلال يناير 2019 مقارنة بالشهر نفسه من 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 111.8% خلال يناير 2019 بينما كان 112.7% في يناير 2018.

من ناحية أخرى، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 1% خلال يناير 2019 مقارنة بالرقم القياسي لديسمبر 2018، حيث بلغ الرقم القياسي 111.8% في يناير 2019 بينما كان 110.7% في ديسمبر 2018.

وأسهمت مجموعة «النقل» بنسبة 166.0% من الانخفاض في يناير مقارنة بالشهر نفسه في 2018، حيث انخفضت أسعار المجموعة بنسبة 9.8%. كما أسهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 123.8% من الانخفاض، حيث تراجعت بنسبة 3.4%. وأسهمت مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» بنسبة 16% من الانخفاض مع تراجعها بنسبة 1.9%.

وأدت مجموعة «الملابس والأحذية» إلى تقليل الانخفاض خلال يناير 2019 مقارنة بيناير 2018 وذلك بنسبة 94.4% بعد ارتفاعها بنسبة 15.8%.

رفاه

وأوضح المركز أن معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» انخفضت بنسبة 1.3%، وانخفضت أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «المتوسطة» 0.9% فيما كان الانخفاض بنسبة 0.8% لشريحة الرفاه العليا.

مقارنة

وأثّر انخفاض أسعار المستهلك خلال يناير 2019 مقارنة بيناير 2018 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى انخفاضها بنسبة 0.8%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فانخفضت بنسبة 1%.