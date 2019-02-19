مدير عام سانت ريجيس: أبوظبي مركز عالمي للسياح على مدار العام

المصدر: أبوظبي - البيان

قال مصطفى صقر، المدير العام لفندق سانت ريجيس أبوظبي، إن الفندق حقق معدل إشغال 80% خلال عام 2018.

وأعرب عن أمله في «مضاعفة هذه النسبة، والنمو بشكل أكبر من خلال تطوير منتجاتنا، مع المحافظة على مبدأ الضيافة الممتازة التي نعرف بها، والذي يعكس الجودة والابتكار والفخامة غير المسبوقة».

وأرجع صقر نجاح الفندق إلى الفعاليات المتنوعة العديدة التي تقام في العاصمة، والتي تساهم في زيادة الطلب على الفنادق، حيث تحوّلت أبوظبي إلى مركز عالمي يضج بالفعاليات، لاسيما المعارض ذات المستوى الرفيع مثل معرض آيدكس، والبطولات الرياضية، والبرامج الثقافية، والأنشطة الترفيهية، والعروض الترفيهية، ما يجعلها واحدة من أكثر المناطق المنشودة في العالم.

وأضاف، «إن الزيارة الأخيرة لبابا الفاتيكان ساهمت في إبراز أبوظبي، والشرق الأوسط، والعالم الإسلامي، كمجتمع منفتح ومتسامح وآمن وهي الأهم. لقد ساهمت هذه الزيارة المهمة في استقطاب اهتمام المستثمرين والسياح».

ويرى صقر، أن الحفاظ على مستوى الطلب المرتفع على قطاع الضيافة، منوطٌ بنجاح العاصمة ككل، بما في ذلك المعالم السياحية كجزيرة السعديات، وجزيرة ياس. وأن كافة الفنادق سواء كانت من فئة خمسة أو أربعة نجوم أو الفاخرة منها، لها دور كبير في نجاح أبوظبي، فهو يرفض النظر إليها كجهات منافسة، بل كجهات تساهم في تحقيق النجاح في هذا القطاع.