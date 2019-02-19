جمارك دبي تنجز 9.6 ملايين معاملة خلال 2018

المصدر: دبي - وام

بلغ عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها جمارك دبي خلال العام الماضي 9.6 ملايين معاملة مقارنة مع 9 ملايين معاملة في عام 2017 وذلك رغم تباطؤ معدلات التجارة العالمية، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على النمو الإيجابي لاقتصاد دبي.

ويعكس نمو عدد المعاملات الجمركية في عام 2018 جهود الدائرة في ابتكار خدمات ذكية تعمل على تسهيل وتسريع الإجراءات عبر اختصار الوقت وخفض الكلفة على العملاء ما يدفع نحو زيادة عدد المعاملات ودعم معدلات التجارة الخارجية لدولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي على وجه الخصوص والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وقال سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن جمارك دبي في العام 2018 واكبت التطور المتصاعد الذي تحققه دبي في المجالات كافة لتعزز التنوع في بنيتها الاقتصادية عبر استحداث قطاعات اقتصادية جديدة تدعم نمو الناتج المحلي للإمارة وقدرتها على توفير الوظائف.

ولفت بن سليم إلى أن جمارك دبي عملت في هذا الإطار على تطوير خدماتها الداعمة للتجارة الإلكترونية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمكين الأجيال الجديدة من التجار والمستثمرين من التوسع في الأعمال استعداداً للمراحل المقبلة من تطور دبي، حيث ستنشِئ الإمارة وفقاً لوثيقة الخمسين أول منطقة تجارية افتراضية في العالم، وتتقدم إلى إقامة خط دبي للحرير، ما يتطلب تطويراً متصاعداً في جهود مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عموماً، وفي دبي على وجه الخصوص للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى التجار والمستثمرين، مستفيدين من الفرص الكبيرة التي تقدمها استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 لدعم النمو في الاقتصاد الوطني.

وقال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، إن العام 2018 شهد نقلة نوعية في تطوير الخدمات التجارية والجمركية المقدمة للمتعاملين بهدف إسعادهم عبر تحفيز الإبداع والابتكار وتطوير الأفكار والابتكارات الجديدة التي تعزز قدرات الدائرة على حماية المجتمع، وتيسير التجارة من خلال استخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في عمليات المعاينة والتفتيش الجمركي بما يضمن اختصار الوقت والجهد وتمكين المتعاملين من تخفيض كلفة عملياتهم التجارية في دبي لاستقطاب المزيد من التجارة إلى الإمارة وتحويل التحديات الراهنة في بيئة الاقتصاد الدولي إلى إنجازات متصاعدة تحققها دبي ودولة الإمارات عموماً للوصول إلى الريادة العالمية وتعزيز الدور الحيوي للإمارة كونها مركزاً إقليمياً ودولياً للتجارة العالمية.

تجارة

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2018 نحو 965.3 مليار درهم، متخطية الانعكاسات السلبية للتقلبات التجارية والاقتصادية العالمية نتيجة التنوع الفعّال في بنية التجارة الخارجية للإمارة، ما مكّنها من تحقيق نمو في تجارة إعادة التصدير خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 بنسبة 13% لتصل قيمتها إلى 299.2 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الواردات 592.2 مليار درهم وقيمة الصادرات 97.7 مليار درهم .