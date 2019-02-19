مؤتمـر «إنترنت الأشياء -الشرق الأوسط» ينطلق الخميس

المصدر: دبي- البيان

تنطلق فعاليات النسخة السادسة من مؤتمـر «إنترنت الأشياء ــ الشرق الأوسط» لعام 2019، بعد غد الخميس في فندق أرماني دبي، فيما تبدأ ورش العمل غداً.

ويركز المؤتمـر على الجوانب التجارية للتحول الرقمي، والذي يكتسح كافة الصناعات، ليعمل على تغيير نماذج الأعمال، ويفتح الباب أمام خدمات وأسواق جديدة لكل من الأطراف الفاعلة التقليدية، والأطراف الجديدة المكتسحة للسوق على حد سواء.

وقال جوهان إهرستروم، الرئيس التنفيذي للمؤتمر: «يستضيف المؤتمر هذا العام 350 مشاركاً من المديرين التنفيذيين الفاعلين في كافة مستويات الصناعة، ومجموعة من المتحدثين البارزين الذين سيسلطون الضوء على قصص النجاح المتعلقة بزيادة أرباح الشركات مع تقليل التكاليف».

ومن أبرز النقاط التي تتضمنها أجندة المتحدثين بالمؤتمر الذين يتجاوز عددهم 35 متحدثاً سبل تمكين تقنيات إنترنت الأشياء من خلال الذكاء الاصطناعي، وقواعد البيانات المتسلسلة (البلوك تشين)، وتقنيات الواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والواقع المختلط، والتقنيات ثلاثية الأبعاد، والأتمتة، والتعلم الآلي.

وتضم قائمة المتحدثين جوشين مور، أحد رواد الصناعة، من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز ألمانيا، وآني بهاليكار نائب رئيس قطاع إنترنت الأشياء بشركة ديجيتال ماكينزي سنغافورة، وأخصائية الدراسات المستقبلية والباحثة مونيكا بيلسكيتي، وتوم آلين، أخصائي العلوم الرياضية الرائد في نادي آرسنال، وبيتر غراي، المدير الفني لـ«تور دو فرانس»، والدكتور يوسف الحمادي، رئيس العمليات الرقمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.