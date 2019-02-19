معهد المحاسبين: توجّه بين الشركات لاعتماد أدوات التحليل المتقدمة

المصدر: دبي- البيان

أصدر معهد المحاسبين الإداريين تقريراً كشف فيه عن توجّه الشركات لاعتماد أدوات التحليل المتقدمة للارتقاء بواقع أعمالها. ويوضّح تقرير تطبيق تحليلات البيانات في عالم المال والأعمال مدى تقدّم التحليلات التي تقوم الشركات بتطويرها، كما يوضح حالة الأعمال عند تنفيذ التحليلات المتقدمة، وأثر التحليلات الرائدة على أداء القطاع المالي.

ويَخلُص التقرير إلى أن المجال الرئيسي الذي يمكن أن تترك فيه التحليلات تأثيرات إيجابية عديدة يتمثل في صياغة الاستراتيجيات وتطبيقها. ولكن على الرغم من الأهمية الواضحة للتحليلات المتقدمة، لا يزال التطبيق المتكامل لها يسير على وتيرة بطيئة في الكثير من المؤسسات؛ إذ إن نسبة 8.5% فقط من الشركات نجحت بشكل كامل بتطبيق تقنيات وأساليب التحليلات التي تتناسب مع احتياجاتها.

ويشير التقرير إلى أنه على الرغم من النظرة المتشائمة التي ترى أن الاعتماد على التحليلات سيقضي على وظائف كثير من العاملين في قطاع المال والمحاسبة، معظم الشركات تؤمن أن عدد العمليات التي تغيرت أو سيطالها التغيير محدود، وذلك نتيجة لتطبيق تحليلات البيانات.