«ويلز أون لاين»: الإمارات من أهم أسواق صادرات ويلز

المصدر: دبي- سيد صالح

وصف موقع «ويلز أون لاين» الشبكي، دبي بأنها تعد أيقونة تجارية وسياحية عالمية. ونشر الموقع تقريراً خاصاً، أمس، عن العلاقات الاقتصادية بين ويلز والإمارات، خاصة دبي.

وأوضح التقرير، أن الإمارات ودبي تتمتعان بأهمية شديدة وجاذبية متزايدة لدى ويلز، منتجاتها وصادراتها، كونهما مركزين رئيسيين لتوزيع البضائع إلى منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأكد التقرير، أن الإمارات تُعد من أهم أسواق صادرات ويلز، مشيراً إلى أن حركة التصدير من ويلز إلى الإمارات ضخت في الاقتصاد الويلزي ما لا يقل عن 128 مليون جنيه إسترليني «أكثر من 156.5 مليون دولار».

وأضاف التقرير، أنه يمكن للمرء أن يلحظ الشركات والمنتجات الويلزية في كل مكان بدبي. واستعرض التقرير بالأسماء بعضاً من أبرز الشركات الويلزية، التي تنشط في دبي والإمارات في قطاعات اقتصادية متنوعة.

ومنها شركة «زيب- كليب» التي صممت ونفذت أنظمة التعليق باستخدام الكابلات في مركز «مردف سيتي سنتر» بدبي، وشركة «نوير» التي صممت أنظمة التهوية في «دبي مول»، وشركة «أورنج بوكس» لتصميم المكاتب في «حي دبي للتصميم»، وغيرها.