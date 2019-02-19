اتفاق شراكة بين بنك الإمارات دبي الوطني و«نقودي»

المصدر: دبي- البيان

عقد بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية شراكة مع «نقودي»، بوابة المدفوعات والمزود للخدمات المالية في الإمارات من ابتكار «إماراتك»، بهدف تمكين الشركات من إجراء المدفوعات الإلكترونية بمنتهى السلاسة والسهولة لدفع رسوم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية.

وتتيح الشراكة لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني من الشركات، فرصة الاستفادة من خدمات إضافة الرصيد للمحفظة الإلكترونية والمدفوعات بواسطة القسائم الإلكترونية التي توفرها «نقودي» عبر منصة «سمارت بيزنس» التابعة للبنك، وإجراء المدفوعات الإلكترونية بسهولة لقاء الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية مثل «دائرة الأراضي والأملاك في دبي» و«الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب»، و«بلدية الفجيرة» والعديد غيرها.

وقال سوميت أغاروال، نائب الرئيس التنفيذي ومدير العمليات المصرفية في بنك الإمارات دبي الوطني: تأتي شراكتنا مع «نقودي» تأكيداً على التزامنا الراسخ بدعم رؤية دبي في الانتقال إلى وسائل الدفع الرقمية، لا سيّما أن بنك الإمارات دبي الوطني لطالما كان سبّاقاً على مستوى السوق إلى طرح أرقى الخدمات المبتكرة المدفوعة بأحدث التقنيات.

وقال ثاني الزفين، المدير العام وعضو مجلس إدارة «إماراتك»: ندرك أن بوابات المدفوعات ستلعب دوراً حيوياً متزايداً في ضوء الخطوات المتواصلة التي تتخذها دولة الإمارات نحو الاقتصاد غير النقدي.ويسعدنا أن نتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لتوسيع محفظتنا وتقديم أفضل الحلول لعملاء البنك.

وبمجرد خطوات بسيطة، سيكون بمقدور عملاء بنك الإمارات دبي الوطني التسجيل للحصول على رقم تعريفي خاص بمحفظة «نقودي» لإجراء المدفوعات عبر إضافة رصيد للمحفظة الإلكترونية أو الدفع باستخدام القسائم الإلكترونية.