«النابوده» تنجز 16 مشروعاً في الإمارات العام الجاري

المصدر: دبي - أشرف رفيق

تعكف شركة النابوده للمقاولات على إنجاز 16 مشروعاً في الإمارات العام الجاري، وفق ما قاله سنان النابوده مدير عام الشركة، لمجلة كونستركشن ويك. وأضاف أن الشركة ستنتهي من 6 مشاريع بنية تحتية وإنشائية بنهاية الشهر الجاري، وفي مايو ستقوم بتجديد مدرج بمطار دبي.

كما ستنجز المجموعة مواقف سيارات وطرقاً وبنايات لخدمات الطوارئ في معرض إكسبو 2020 دبي. وستنجز أيضاً تقاطعاً للطرق لصالح هيئة الطرق والمواصلات، وجسوراً دائرية من أجل مدخل معرض إكسبو.

كما تقوم الشركة بتنفيذ مشروع مقر شركة فلاي دبي في الورسان، فضلاً عن محطات فرعية لصالح شركتي متسوبيشي وسيمنز، كما تنجز الشركة صالتي عرض لصالح مجموعة الفطيم للسيارات في مجمع دبي للاستثمار. وتشمل تلك المشاريع أيضاً أعمالاً في مشروع خور دبي الذي تطوره شركة إعمار العقارية.