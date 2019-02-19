تعاون بين «شويترام» و«فيوتشر كونسومر ليمتد»

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة «تي شويترام وأولاده» مذكرة تفاهم مع شركة «فيوتشر كونسومر ليمتد»، إحدى أكبر الشركات في قطاع السلع الغذائية والاستهلاكية في الهند. وبموجب المذكرة، ستتاح الفرصة لكلتا الشركتين لبناء شراكة استراتيجية في جميع أنحاء الإمارات والبحرين وأسواق أخرى من المنطقة، تُفضي إلى جلب أفضل العلامات التجارية ضمن محفظة «فيوتشر كونسومر» إلى المستهلكين في الشرق الأوسط.

وقال راجيف وارير الرئيس التنفيذي لشويترام: «عزز شويترام منذ نشأتها تواجدها هنا ليس فقط كسلسلة متاجر السوبر ماركت تضم 39 متجراً في كافة أنحاء الإمارات، ولكن أيضاً كواحدة من أبرز شركات التوزيع في قطاع التجزئة، مع التوسع في كل من عُمان والبحرين لضمان تواجد أبرز العلامات التجارية في الأسواق الرئيسية في المنطقة».