12 مليار درهم قيمة صفقات «أيدكس» و«نافدكس» خلال يومين

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلن العميد الركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض «آيدكس 2019» عن توقيع صفقات بقيمة تجاوزت 7.019 مليار درهم خلال اليوم الثاني من فعاليات معرضي «أيدكس» و"نافدكس" 2019، توزعت العقود المبرمة على 6 شركات دولية و18 شركة محلية، لتصل قيمة الصفقات المبرمة في اليومين الأولين إلى حوالي 12 مليار درهم إماراتي توزعت على 57 شركة محلية ودولية.

وقال العميد ركن محمد خميس الحساني خلال مؤتمر صحافي في نهاية اليوم الثاني لا يدكس بحضور العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»، أن القيمة الإجمالية للصفقات المبرمة مع الشركات الخارجية في اليوم الثاني للمعرض بلغت 5.871مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة «راثيون» الأمريكية لشراء منصات إطلاق صواريخ والخاصة بنظام الباتريوت لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة 5.730 مليار درهم، وشركة «ساوي للإلكترونيات» النمساوية لتأهيل ورفع كفاءة الألغام النمساوية لصالح القوات البرية بقيمة 1.093 مليون درهم، فضلاً عن التعاقد مع شركة »جي إس سي هاي بيرسيشن» الروسية لتوفير قطع غيار وإصلاح لنظام الكورنيت لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 12 مليون درهم.

كما تضمنت الصفقات الخارجية، التعاقد مع شركة «باتريا فاكتوري» الفنلندية لتقديم المساندة الفنية لآليات الباتريا لصالح قيادة سلاح الصيانة العامة بقيمة 30 مليون درهم، وشركة رينو الفرنسية للشاحنات لشراء 30 آلية رينو لصالح القوات المسلحة بقيمة 49.427 مليون درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة «تاليس للأنظمة الجوية» الفرنسية لتقديم الإسناد الفني وتوريد معدات وقطع غيار لمشبهات التدريب البحري لصالح القوات البحرية بقيمة 49.020 مليون درهم.

من جانبه أفاد العقيد الركن بحري فهد ناصر الذهلي، المتحدث الرسمي باسم معرض الدفاع البحري «نافدكس»، أن قيمة العقود الموقعة مع الشركات المحلية وصلت إلى ما يقارب 1.148 مليار درهم شملت التعاقد مع شركة الفهد للأنظمة الأمنية لتركيب وصيانة أنظمة أمنية لصالح القوات المسلحة بقيمة 4.499 مليون درهم، والتعاقد مع شركة أبوظبي للأنظمة الذاتية لتقديم خدمات الدعم الفني لنظام استقبال الفيديو لصالح حرس الرئاسة بقيمة 6.208 مليون درهم، والتعاقد مع شركة بن حمودة لخدمات الصيانة والإصلاح وتوفير قطع غيار والمواد المستهلكة لصالح الصيانة العامة بقيمة 5 ملايين درهم.

كما تم التعاقد مع شركة أحمد المزروعي لتقديم خدمات وتركيب أهداف ميدان الثقيلة لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 4.930 مليون درهم، وشركة «مابلين» لتوريد قطع غيار ومعدات لصالح القوات الجوية بقيمة 12 مليون درهم، وشركة انترناشيونال جولدن جروب لتوريد ذخائر خفيفة لصالح القوات المسلحة بقيمة 407.770 مليون درهم، فضلاً عن التعاقد مع شركة محمد عبدالرحمن لتقديم خدمات الصيانة والعمرة وتوفير قطع الغيار والمواد المستهلكة إضافة إلى خدمات قطر المركبات (آليات كاتربلر) لصالح قيادة الصيانة العامة بقيمة 7 ملايين درهم.

وجرى التعاقد أيضا مع شركة «الصحراء» لتقديم خدمات التوصيل والقطر للمواد والآليات والمعدات لصالح قيادة سلاح التموين والنقل بقيمة 45 مليون درهم، وشركة "الطيف" لشراء ذخائر خفيفة ومتوسطة لصالح قيادة سلاح التموين والنقل بقيمة 4.295 مليون درهم، وشركةEMARINE لتقديم خدمات الاتصالات (خط الشريان) لصالح سلاح الإشارة بقيمة 6.830 مليون درهم.

كما تضمنت صفقات اليوم الثاني التعاقد مع شركة «الإمارات لتكنولوجيا الدفاع» لتقديم خدمات الإسناد الفني لصيانة وإصلاح الآليات وتوريد قطع الغيار والمدافع لجميع آليات القوات المسلحة لصالح قيادة الصيانة العامة بقيمة 69 مليون درهم، وشركة Site Technology لتقديم صيانة أنظمة أمنية وشبكات الحاسب الآلي لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 1.500 مليون درهم، وأكاديمية ربدان لإنشاء مركز المؤهلات العسكرية لصالح مديرية القوى البشرية بقيمة 140 مليون درهم.

وتم التعاقد أيضا مع شركة «ثري دايمنشنز» لمراكز اللياقة البدنية لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 15.016 مليون درهم، وشركة «كونكورد ميديكال ويست» لتقديم خدمات ومعالجة النفايات الطبية لصالح الخدمات الطبية بقيمة 2.394 مليون درهم، وشركة "إنجازات" لتوفير خدمات الاتصالات وصيانة البرامج والأجهزة الإلكترونية لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 395 مليون درهم، إلى جانب التعاقد مع شركة «أوجاستا ويست لخدمات الطيران» لنظام البث المباشر لصالح قيادة الطيران المشترك بقيمة 7.100 مليون درهم، وشركة "دروع" للدفاع لشراء الأسلحة والذخائر الخفيفة والمتوسطة لصالح وحدات القوات المسلحة بقيمة 14.466 مليون درهم.

قال العميد ركن محمد خميس الحساني، المتحدث الرسمي لمعرض "آيدكس" تعليقاً على الصفقات المبرمة خلال اليوم الثاني، أن معرضي "أيدكس 2019" و"نافدكس 2019" يتيحان منصة استراتيجية عالمية لقواتنا المسلحة لعقد الشراكات الفاعلة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز قدراتنا الدفاعية والأمنية بالعمل جنباً إلى جنب مع أبرز اللاعبين المعنيين بقطاع الدفاع البحري والجوي والبري محلياً ودولياً.