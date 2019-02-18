تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو في حافلات دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

استكملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع مجموعة اينوك، مؤخرا تثبيت تقنية تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID) في أكثر من 1,300 حافلة من حافلاتها العامة، ليتم استخدام هذه التقنية ضمن خمسة من محطات إيواء الحافلات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب النجاح الذي حققته المرحلة التجريبية عند تثبيت هذه التقنية المبتكرة على 190 حافلة مطلع العام الماضي.

وتعمل التقنية من خلال تثبيت شريحة إلكترونية على فوهة خزان الوقود في الحافلات، وأجهزة القراءة على فوهة مضخة الوقود، مما يضمن تعبئة كل حافلة بالوقود المناسب وفقاً للمتطلبات المحددة مُسبقاً من قبل هيئة الطرق والمواصلات.

وستمكن هذه الخطوة فريق عمل هيئة الطرق والمواصلات من وضع قيود محددة حسب الحاجة لتزويد المركبات وأسطول الحافلات بالوقود من خلال نظام الإدارة الإلكترونية للأساطيل؛ مما يتيح وضع حدود لتعبئة الوقود حسب الحجم أو التكلفة، علاوة على قيود حسب الوقت والمنطقة، بما يكفل تحقيق كفاءة أعلى في متابعة استهلاك الوقود ويضمن الكفاءة التشغيلية للأسطول.

وفي هذا السياق، أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عن سروره للعمل مع شركة رائدة في قطاع الطاقة مثل إينوك، مشيدا في الوقت ذاته بهذه الخطوة، ومعتبرا إيّاها مبادرة مهمة تُضاف إلى سجل المبادرات الاستراتيجية للهيئة، التي تسعى الهيئة إلى إطلاقها حسب الخطط المرسومة لتطوير أداء وسائل النقل الجماعي لديها ومنها الحافلات العامة.

أعرب أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات عن سروره للعمل مع شركة رائدة في قطاع الطاقة مثل إينوك،

وقال : "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على الاستعانة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة لتحسين وتطوير عملياتها وخدماتها المختلفة بما يحقق الاستفادة القصوى من وسائل المواصلات العامة."

بدوره، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: " نحرص دائماً على توفير التقنيات المبتكرة لشركائنا ونولي اهتماماً كبيراً للمساهمة في تعزيز كفاءة عملياته الهيئة التشغيلية وتمكين فرق عملها من متابعة استهلاك الوقود للحافلات، الأمر الذي يضمن انسيابية عمليات النقل العام واستمرارية سير الحافلات بكفاءة عالية."

يذكر أن هذه التقنية تتيح القدرة على متابعة عمليات التزوّد بالوقود عبر شاشة عرض تعمل باللمس وتتميز بسهولة الاستخدام وبساطة الخيارات، كما تضمن تتبع عمليات تعبئة الوقود وتقدّم معلومات وافية ووصولاً سهلاً إلى بيانات جرد الحسابات.

ويضم المشروع أيضاً تثبيت نظام منع التحايل، حيث يقوم نظام "فيول ماتيك" المتطور بإيقاف تدفق الوقود عند سحب مضخة الوقود من فوهة خزان المركبة.