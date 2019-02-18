«أفيردا» دبي تبيع حصتها في «سيتي بين» الإيرلندية

المصدر: دبي - سيد صالح

تعتزم شركة «أفيردا» التي يقع مقرها الرئيسي في دبي بيع حصة الأقلية التي تمتلكها في شركة «سيتي بين» الإيرلندية. ووفقاً لما نشرته صحيفة «ذي صنداي تايمز» البريطانية أمس، تتخصص كل من الشركتين في خدمات معالجة المخلفات والنفايات.

وأفادت الصحيفة بأن «سيتي بين» قد أوكلت إلى شركة «ميوزينيتش» الأمريكية المتخصصة في تسوية ديون الشركات إدارة عملية بيع حصة الأقلية التي تمتلكها «أفيردا». وأضافت الصحيفة أن شركة «كاردوتشي هولدينغز» أبرمت بالفعل اتفاق تسهيلات ائتمانية جديد مع «ميوزينيتش» لشراء حصة «أفيردا». وذكرت الصحيفة أيضاً أن ممثلي «أفيردا» في مجلس إدارة «سيتي بين» قد استقالوا بالفعل من مناصبهم.