«بارج داينامكس» تقدم منتجات وخدمات مميزة لعملائها

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تعد «بارج داينامكس» الشركة العاملة في الشرق الأوسط والتابعة لشركة الإمارات للصناعات العسكرية في مجال تطوير وتصنيع وتجميع أنظمة التوجيه فائق الدقة للذخائر التقليدية المحمولة جواً، وتقدم منتجات وخدمات مميزة لعملائها.

وتملك شركة دينيل داينامكس وهي إحدى أكبر شركات التصنيع العسكري في جنوب إفريقيا حصة 49% من شركة بارج داينامكس. و51% من شركة بارج داينامكس تملكها شركة الإمارات للصناعات العسكرية.

تنتج الشركة نظام الطارق، وهو عبارة عن سلسلة من الأنظمة الذكية التي يمكن استخدامها مع ذخائر إم كيه 81 وإم كيه 82 المحمولة جواً ويوفر نظام الطارق لمستخدمه العديد من المزايا ومن ضمنها العمل في كافة الأجواء وفي مختلف الأوقات بالاستعانة بأنظمة تحديد المواقع وأنظمة الاستشعار الملاحية.

وتزامناً مع هذا الإعلان الرسمي عن تغيير الاسم، تعرض بارج داينامكس أحدث منتجاتها من أسلحة ذات توجيه فائق الدقة الـP3 وهو منخفض التكلفة، تم تصميمه لأهداف تطويرية مع عدد من القذائف الجوية إم كيه - 81 وإم كيه - 82 القياسية.