«المراكب» تكشف عن تقنيات فائقة لقواربها المسلحة

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت «المراكب لصناعة القوارب»، الشركة الإماراتية المتخصصة في مجال إنتاج القوارب عالية الأداء وتوفير أنظمة القيادة الذاتية، عن أحدث تقنياتها في مجال القوارب من دون سائق خلال مشاركتها حالياً في فعاليات معرض الدفاع البحري «نافدكس 2019»، في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض» (أدنيك).

وانسجاماً مع «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030» الرامية إلى تعزيز الاقتصاد وقطاع الدفاع، تقوم الشركة، بالتعاون مع عدد من أبرز اللاعبين في القطاع، بعرض أفضل ابتكاراتها ضمن جناحها في المعرض والذي يحمل الرقم B-038.

وتنظم الشركة خلال المعرض عدداً من العروض الحية تستعرض من خلالها أبرز منتجاتها، وعلى رأسها قارب AHM13USV ذاتي القيادة والمسلح ويبلغ طوله 13 متراً. ويمثل هذا القارب أحد المنتجات التي جاءت ثمرة للتعاون طويل الأمد مع شركة «الحارب مارين» الإماراتية المتخصصة بتصنيع القوارب.

وتضم حاوية الشحن البحري المعروضة ضمن جناح «المراكب» محطة للقيادة والتحكم بهدف تشغيل القارب داخل مرسى غنتوت الذي يبعد 70 كيلومتراً عن «مركز أبوظبي الوطني للمعارض».

ويتم التحكم بالقارب عن بعد عبر محطة القيادة والتحكم من طراز C2-20، وذلك باستخدام تقنية MAP Pro الخاصة بأنظمة التحكم الذاتية.

وخلال العرض التوضيحي المباشر، يتولى نظام MAP Pro عملية نقل المؤشرات الخاصة بالمحرك، وإدارة مسار القارب، وعرض المشاهد الملتقطة بالكاميرا المثبتة على متن القارب، وقراءات شاشات الرادار، وتقديم تنبيهات عن العقبات التي تعترض القارب خلال الوقت الحقيقي.

وسيتوج العرض الحي بتشغيل مدفعٍ من طراز STAMP مثبت على متن القارب، والذي تم تطويره بفضل التعاون الوثيق بين شركة «أي جي جي اسيلسان» وشركة «المراكب».

وقالت نور السيد، مدير العمليات لدى شركة «المراكب لصناعة القوارب»: تسلط مشاركة «المراكب» في معرض «نافدكس» لهذا العام الضوء على أهمية التعاون مع المؤسسات والشركات الرائدة في قطاع الدفاع لدمج التقنيات التي تسهم في تعزيز الحضور العالمي لدولة الإمارات في مجال تقنيات القيادة الذاتية.

ويشكل العرض الذي نقدمه خلال فعاليات «نافدكس» مثالاً عن ثقافة الابتكار التي تنتهجها شركتنا لتحقيق التميز والتنوع. ويتماشى التعاون الوثيق مع أبرز اللاعبين في القطاع مع رؤيتنا المتمثلة بتحديث التقنيات الدفاعية.

وخلال مشاركتها في فعاليات «نافدكس» أيضاً، تعرض «المراكب» قاربها الجديد من طراز AHM11USV البالغ طوله 11 متراً وذلك للمرة الأولى منذ تصنيعه. ويتكون هذا القارب من الهيكل وأنظمة الدفع، إلى جانب نظام MAP Pro للقيادة الذاتية والحاصل على براءة اختراع، فضلاً عن منصة لإطلاق الصواريخ من طراز MILAS والتي طورتها شركة «أي جي جي اسيلسان».