70 % من عروض «آيدكس» تنفذ عبر أنظمة لاسلكية حديثة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال المهندس ماجد المسمار نائب المدير العام لتنظيم قطاع الاتصالات لدى الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، إن 70% من العروض الجوية والبرية والبحرية التي تنفذ خلال معرض الدفاع «آيدكس 2019»، استخدمت الأنظمة اللاسلكية الحديثة في عملياتها، بهدف تفادي التشويش والترددات الضارة.

وأضاف المسمار في تصريحات صحفية على هامش المشاركة في المعرض أمس، فريق الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عمل ضمن لجنة تنظيم المعرض، وذلك بهدف إدارة استخدام الجهات العارضة للترددات والأجهزة اللاسلكية، لضمان عدم حدوث أي تداخلات ضارة أثناء فعاليات المعرض.

ترددات

وأوضح المسمار أن الهيئة تخصص ترددات خاصة للدبابات والطائرات لحمايتها من أي تداخلات ضارة، فيما تمتلك محطات ثابتة ومتحركة ترصد فضاء الدولة، منها 7 محطات ثابتة و6 متحركة موزعة في مختلف أنحاء الدولة لرصد التداخلات ومنع عمليات التشويش اللاسلكية.

وأكد المسمار أن الهيئة تسعى من خلال مشاركتها في معرض «آيدكس» إلى التعريف بالمستوى الرفيع الذي وصلت له الدولة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث يعتمد مجال الصناعات الدفاعية بشكل كبير على الاتصالات وتقنية المعلومات.

وذكر نائب المدير العام لتنظيم قطاع الإتصالات، أن الهيئة تستهدف تعريف زوار المعرض بالمبادرات والمشاريع التي تقوم بها هيئة الاتصالات والتي ساهمت في النقلة الحضارية النوعية التي تشهدها الدولة على الصعيدين المدني والعسكري، كما سخرت الهيئة خبراتها وإمكانياتها كاملة في تنظيم الترددات والأجهزة اللاسلكية داخل قاعات المعرض، بهدف ضمان سير أعمال المعرض بالطريقة الأمثل.

تقنيات

وأوضح أن زوار جناح الهيئة في المعرض سيتمكنون من الالتقاء بفريق إدارة الطيف الترددي، ومناقشة المواضيع ذات الصلة بهدف رفع مستوى الوعي لدى عامة الناس، والتعرف على الخدمات والتقنيات الحديثة في هذا المجال.

وشدد المسمار أن معرض آيدكس واحد من أضخم الفعاليات العالمية المختصة بمجال الصناعات الدفاعية والتقنيات والحلول المرتبطة بها، حيث يجمع على مدار أسبوع كامل أبرز الشركات العاملة في هذا المجال ولقد أثبت هذا المعرض نجاحه دورة إثر دورة.

مشاريع

تستعرض الهيئة خلال مشاركتها في معرض «آيدكس» أحدث أنظمتها ومشاريعها ومبادراتها في مجال الطيف الترددي، والتي تشمل توزيع وتخصيص الطيف الترددي لجميع الخدمات الراديوية، وتنسيق وحماية الطيف الترددي عن طريق تطبيق المراقبة والرصد باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات، حيث يقوم فريق إدارة الطيف الترددي في الهيئة باستعراض أحدث الأنظمة والابتكارات التي اعتمدتها الهيئة في مجال طلب تخصيص الترددات.