ولاية فيكتوريا الأسترالية تعرض منتجاتها

المصدر: دبي - البيان

استعرضت حكومة ولاية فيكتوريا منتجاتها عالمية المستوى في «جلفود 2019»، حيث افتتحت جاكلين سيمز، وزيرة الزراعة والتنمية الإقليمية لولاية فيكتوريا، الجناح الخاص بالولاية، وترأست سيمز بعثة تجارية تسعى لتعزيز العلاقات التجارية والصادرات إلى أسواق المنطقة التي تسجل مستويات نمو مميّزة.

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوقاً مهمة لولاية فيكتوريا، حيث بلغت قيمة صادراتها من الأغذية والألياف 2.9 مليار درهم في الفترة بين عامي 2017 - 2018.

وقالت جاكلين سيمز، وزيرة الزراعة والتنمية الإقليمية والموارد في ولاية فيكتوريا: «وضعنا أهدافاً طموحة لتعزيز صادراتنا من الأغذية والألياف إلى 20 مليار دولار أسترالي بحلول عام 2030، ونسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا بفضل الابتكار الكامن في شركاتنا المتخصصة بالأغذية والألياف، والجهود التي يبذلها المزارعون».