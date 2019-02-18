جناح الاتحاد الأوروبي يركز على مقومات السلامة

المصدر: دبي - البيان

يشارك الاتحاد الأوروبي في معرض «جلفود 2019» بهدف استعراض أبرز ما تتميز به هذه المنتجات من المواد الغذائية والمشروبات، حيث يركز على مقومات السلامة الغذائية والجودة والفائدة الصحية.

ويهدف جناح الاتحاد الأوروبي في المعرض إلى تسهيل تصدير المنتجات الأوروبية من الأغذية الزراعية والمشروبات إلى دولة الإمارات ، وتعزيز حضور الشركات الأوروبية المنتجة للمواد الغذائية الزراعية وتوطيد علاقاتها مع سوق دولة الإمارات وأسواق المنطقة.

وقال فيل هوغان مفوض الاتحاد الأوروبي: «يعد جلفود أكبر معرض سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، وليس مستغرباً مشاركة الاتحاد الأوروبي بصفته الجهة الرائدة عالمياً في تصدير واستيراد المنتجات الزراعية، ويعود الفضل في ذلك إلى دولها الأعضاء الحاضرين ولجناح الاتحاد الأوروبي». ويوفر المعرض منصة مثالية لرجال الأعمال من الإمارات ودول العالم.