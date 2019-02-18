الطهاة الإيطاليون يستقبلون الزوار بأشهى المأكولات

المصدر: دبي - البيان

حرص الطهاة الإيطاليون على استقبال زوار معرض «جلفود 2019» بأشهى المأكولات وتوفير فرصة للاستمتاع برحلة تذوق للطعام الإيطالي والمكونات الأصيلة التي يقوم بتقديمها أكثر من 200 شيف في جناح وكالة التجارة الإيطالية والذي افتتحته فالنتينا سيتا، القنصل الإيطالي العام في دبي، وجيانباولو برونو المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات وسلطنة عمان وباكستان.

ولأول مرة في دورة «جلفود» لهذه السنة، يقوم أكثر من 15 من أمهر الطهاة الإيطاليين العاملين في أبرز المطاعم بدبي والقادمين من إيطاليا بإعداد أطباق مميزة وباقة من المأكولات المبتكرة التي تلبي مجموعة أساسية من متطلبات الحميات الغذائية، بما في ذلك الحساسية المفرطة تجاه بعض الأطعمة وحساسية الغذاء بشكل عام وعدم تجانس الأطعمة والنظام الغذائي النباتي.