افتتاح مركز القهوة في دبي اليوم

المصدر: دبي - عمرو عادل

يفتتح مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في العالم، والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، رسمياً اليوم، مركز القهوة التابع له، والذي يعتبر أول منشأة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

وسيسهم المركز الجديد، الذي تبلغ مساحته 7500 متر مربع، والمزود بأحدث المعدات والتقنيات في القطاع، في تمكين دبي من حجز موطئ قدم لها على الساحة العالمية في تجارة البن، وتحفيز تدفق المزيد من التجارة عبر الإمارة، فضلاً عن دفع عجلة نمو وتنوع اقتصادها.

والمركز المقام قرب ميناء جبل علي، يعتبر منشأة بتحكم في درجات الحرارة، تتيح البنية التحتية والخدمات اللازمة لتخزين ومعالجة وتسليم حبوب البن الخضراء.

وستحاول المنشأة محاكاة نجاح مركز الشاي التابع للمركز، حيث أصبحت دبي تستورد الشاي حالياً من نحو 13 منشأ، وتُقدر أن حوالى 60 % من الشاي المعاد تصديره في العالم، يمر عبر الإمارة.

ويمثل افتتاح مركز القهوة، معلماً بارزاً في مسيرة نمو وتطور أعمال مركز دبي للسلع المتعددة، باعتباره المنطقة الحرة للتجارة والمشاريع عالمياً.

ويتوقع مركز دبى للسلع المتعددة، أن يناول ما يصل إلى 20 ألف طن من حبوب البن الخضراء سنوياً، بقيمة سنوية لحجم التجارة تصل إلى 100 مليون دولار.

