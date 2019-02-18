المطاعم والمقاهي الكويتية الخامسة بالرخص في دبي

المصدر: دبي- البيان

أفاد تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بأن عدد الرخص الكويتية الفعالة في إمارة دبي يصل إلى 2,052 رخصة تضم 6507 من المستثمرين منهم 6181 من رجال الأعمال و326 من سيدات الأعمال.

وتوزعت الرخص الكويتية على حسب النشاط إلى تجارية (1501)، ومهنية (493)، وصناعية (45)، وسياحية (13). وأظهر التقرير أيضاً أن عدد الرخص الكويتية التي تم إصدارها عام 2018 وصل إلى 168 رخصة بمعدل نمو وصل إلى 35.5% مقارنة بعام 2017 حيث وصل العدد إلى 124 رخصة. كما أوضح التقرير تصدّر نشاط المطاعم والمقاهي قائمة الأنشطة المهنية الكويتية، محققةً بذلك المرتبة الخامسة من حيث عدد الرخص في إمارة دبي.

جاء إصدار التقرير بموازاة افتتاح المطعم الكويتي «أوبن فليم كيتشن»، ضمن مبادرة «جدم خير»، والذي يعد المشروع الكويتي الأول الذي يتمتع بمزايا هذه المبادرة والرامية إلى توطيد العلاقات مع مجتمع الأعمال الذين يمثلون التجار وأصحاب الرخص التجارية، والعمل على دفع الشركات إلى التميز، بالإضافة إلى تقدير جهودهم من خلال مشاركتهم في تدشين محالهم التجارية في دبي. وقد دشن قطاع التسجيل والترخيص التجاري 22 علامة تجارية ومشاريع متميزة محلية وعالمية من مختلف القطاعات الحيوية ضمن مبادرة «جدم خير».

حضور

وشارك في حفل افتتاح «أوبن فليم كتشن» في منطقة الأزياء بدبي مول عدد من ممثلي اقتصادية دبي وأعضاء الهيئة الإدارية في مجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية بحضور لمى جاسم بورسلي، رئيسة المجلس؛ وخالد خليفة المري، مدير أول التصاريح التجارية؛ وأحمد الشاعر، مدير أول قسم التوعية؛ ومشهور الشامسي، خبير تطوير؛ وجورجي جون، نائب الرئيس التنفيذي لشركة كاسترونوميكا الشرق الأوسط المالكة للمطعم.

وقال حميد العامري، مدير أول مراكز الخدمة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري: نهنئ القائمين على أوبن فليم كتشن لإضافة العلامة التجارية إلى محفظة قطاع تجارة التجزئة الحيوي بدبي، ما يؤكد تزايد عدد العلامات التجارية المتميزة فيها.

وافتتح رائد الأعمال الكويتي باسل السالم، صاحب شركة كاسترونوميكا أول مطعم في 2005 مع العلامة التجارية «برجر بوتيك»، وتلا ذلك إنشاء 9 مفاهيم طعام في 21 منطقة موزعة على 6 بلدان تدار تحت مظلة مجموعة كاسترونوميكا.