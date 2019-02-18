«دارك ماتر» تطرح أول هاتف ذكي في العالم بمواصفات أمنية فائقة

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت مجموعة دارك ماتر، أمس، عن هاتفها الذكي الجديد KATIM R01، الذي يعد أول هاتف من نوعه في العالم يتمتّع بمواصفات أمنية فائقة وتصميم قوي يقاوم أقسى الظروف الميدانية.

ويجمع الهاتف، الذي تم ابتكاره وتصميمه واختباره وفق أعلى المعايير على يد مهندسي دارك ماتر في دولة الإمارات وفنلندا وكندا، بين التصميم المميز والحلول التكنولوجية المتطوّرة ضمن تصميم عملي. وهو يُعد أحدث ابتكارات الشركة في مجال حلول الاتصالات الآمنة والمتكاملة، التي تشمل الأجهزة المتطوّرة والخدمات الأساسية.

وقال كريم صباغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دارك ماتر»: «جمعنا نخبة من المبتكرين في القطاع للعمل معاً على وضع تصميم هاتف قادر على تحمّل أقسى الظروف الميدانية في قطاع الخدمات العسكرية وخدمات الطوارئ والإنشاء والتعدين والنقل، وغير ذلك من قطاعات الطاقة والنفط والغاز».