«اقتصادية الشارقة» تضبط 30 ألف قطعة مقلدة

المصدر: الشارقة- البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ضبط ومصادرة أكثر من 30 ألف قطعة مقلدة وبضائع مغشوشة ضمت 24634 غطاء لوسادات هوائية، و5508 شعارات لشركات سيارات و44 دعامية أمامية للسيارات، وقدرت القيمة الإجمالية للبضائع المصادرة بـ65810 دراهم.

وجاءت الضبطية بناءً على شكوى أصحاب العلامات التجارية وضمن جهود الدائرة الدائمة لمراقبة الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية والمخالفة للقوانين وللتأكد من خلو أسواق الإمارة من السلع التي تضر.

وأكد سلطان السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة لن تتهاون أبداً في حماية أسواق الإمارة ممن يعمل على تحقيق مكاسب مادية على حساب الناس وسلامتهم من خلال الغش التجاري، مشيراً إلى أن الدائرة ستواصل القيام بدورها لحماية المجتمع من الذين يحاولون إيقاع الضرر بأفراده وتحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة.

وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة إن إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة والفرق التابعة لها تعمل وبشكل متواصل من أجل مراقبة الأسواق لحمايتها من كل مظاهر الغش التجاري والمخالفات القانونية، وأشار إلى أن الحملات الرقابية التي تنفذها الدائرة على الأسواق والمنشآت القائمة في الإمارة مستمرة للتأكد من التزام الجميع الضوابط والأحكام السارية وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك.

وشدد على أهمية تجنب المستهلكين البضائع المقلدة رخيصة الثمن، وخصوصاً تلك التي يتعرض فيها المستهلك للاستخدام الحيوي المستمر، لما يترتب على استخدام هذه البضائع من آثار سلبية على البيئة وصحة المستهلك والمجتمع.

وأكد علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الهدف الأساسي لهذه الحملات هو التأكد من سلامة المنتجات المعروضة في الأسواق ومطابقتها لمواصفات الجودة لتوفير الأمان الاستهلاكي في أسواق الإمارة للمستهلكين وكذلك من أجل حفظ حقوق الشركات الكبرى وأصحاب العلامات التجارية العالمية.

وأشار إلى أن الدائرة تهتم بشكل كبير بتكثيف الحملات الرقابية في أسواق الإمارة وبشكل متواصل من خلال خطة شاملة، ينفذها على مدار العام فريق العمل المختص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية وذلك تأكيداً لحرص الدائرة على مكافحة كافة مظاهر الغش التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها بعض التجار.

وناشد المستهلكين في حال تعرضهم لأي غش تجاري التواصل عبر القنوات المتوافرة لدى الدائرة، سواء بالاتصال المباشر على 80080000 أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني لحماية المستهلك shjconsumer.ae في إطار المشاركة الفاعلة في الرقابة على الأسواق والإبلاغ عن الحالات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.