جمارك دبي تحقق أعلى مستوى لسعادة المتعاملين

المصدر: دبي- البيان

تمكنت جمارك دبي من تحقيق أعلى مستوى لسعادة العملاء في ساعات الإقبال النشط على خدماتها من قبل المتعاملين، حيث أظهرت نتائج مؤشر السعادة لعام 2018 أن متوسط نسبة سعادة المتعاملين خلال الساعة 11 صباحاً هي 97.1% مسجلةً أعلى مستوياتها بالمقارنة مع بقية ساعات تقديم الخدمات الجمركية على مدار 24 ساعة يومياً.

وبلغ المتوسط اليومي للمتعاملين على مدار العام 2018، 30 ألف مصوت وهو المتوسط الأعلى بين كافة الساعات، ما يعكس مدى كفاءة الخدمات الجمركية في دبي وتطورها لتلبي متطلبات المتعاملين بأفضل مستويات الجودة في أعلى ساعات الإقبال والتعامل النشط مع الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين.

وحققت جمارك دبي هذا المستوى المتميز من الكفاءة في تقديم خدماتها وتسهيلاتها التجارية والجمركية للمتعاملين بفضل التطور المتصاعد لمهارة الموظفين في الدائرة مدعومين بأحدث التطبيقات العالمية لتقنية المعلومات الذكية والذكاء الاصطناعي والتي تم تطويرها من خلال إبداع الموظفين في تقديم الأفكار والابتكارات الجديدة باستمرار، ما مكن جمارك دبي من الاستجابة لزيادة عدد المعاملات الجمركية بالإنجاز السريع ليصل عدد المعاملات الجمركية المنجزة في العام 2018 إلى 9.6 ملايين معاملة مقارنة مع 9 ملايين معاملة في 2017.

وقال إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء: تمكنت الدائرة من تحقيق هذه النتائج في إسعاد العملاء من خلال تطوير الأداء لاختصار الوقت والجهد اللازم لإنجاز تقديم الخدمات الجمركية، حيث وصلت نسبة الالتزام بتقديم الخدمات في الوقت المحدد لها إلى 97% من الإجمالي.

وذلك بفضل تكامل منظومة العمل في الدائرة، والمتابعة المستمرة لمستويات الإنجاز في الاستراتيجيات والخطط التي تطبقها جمارك دبي لتحسين جودة الخدمات الجمركية وتسريع تقديمها للمتعاملين بهدف تمكينهم من زيادة عائدهم المالي من اختيارهم دبي مقصداً لعملياتهم التجارية، ما يجعلنا نساهم بفعالية في تحقيق المبادئ الثمانية لدبي والمتمثلة بتتويج دور الإمارة الحيوي دبي كعاصمة للاقتصاد لا تعتمد على مصدر واحد للحياة وتنطلق إلى تحقيق النمو الاقتصادي المتصاعد باستمرار من خلال الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي كمحركات ثلاثة متكاملة للنمو.

وأضاف: نتابع في إدارة إسعاد العملاء كافة تفاصيل العمل التي تضمن تحقيق أعلى المستويات في سعادة المتعاملين بالتعاون مع كافة الإدارات والمراكز الجمركية، ونحرص على ضمان حصول المتعاملين على أفضل مستوى من الخدمات لتعزيز المزايا التنافسية لدبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التقدم المستمر لاقتصادنا الوطني على مؤشرات التنافسية العالمية ودعم تحقيق الدولة للريادة العالمية في كافة المجالات من خلال تعزيز دورها المحوري في الاقتصاد العالمي، وتمهيد السبل لتحقيق أعلى مستويات النجاح في استضافة دبي لمعرض اكسبو 2020.

جهود

أوضح مدير إدارة إسعاد العملاء أن جهود جمارك دبي لاختصار الوقت والجهد في إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين تشمل كافة جوانب العمل الجمركي، حيث تعمل المراكز الجمركية التابعة للدائرة على تخليص البضائع وتسهيل عبور المسافرين بأسرع وقت ممكن من خلال تطوير عمليات المعاينة والتفتيش لتصل إلى أعلى مستويات الكفاءة في الإنجاز من أجل تيسير حركة التجارة المشروعة وحماية المجتمع من مخاطر التجارة غير المشروعة.