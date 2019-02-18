افتتاح مكتب تمثيلي تجاري لكوستاريكا بغرفة دبي

المصدر: دبي- البيان

افتتحت جمهورية كوستاريكا مؤخراً مكتباً تمثيلياً تجارياً لها في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي، في خطوة تعكس تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مجتمعي الأعمال في دبي وكوستاريكا، وتسهل تدفق الأعمال والاستثمارات والتجارة بين الجانبين.

افتتح المكتب ماريا ديلبيلار جاريدو غونزالو، وزيرة التخطيط والسياسات الاقتصادية في كوستاريكا، بحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، وفرانسيسكو هيرنانديز، سفير كوستاريكا لدى الدولة، وجمعة الرميثي، سفير الدولة لدى جمهورية كوستاريكا، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة دبي، وحشد من أبرز فعاليات وقيادات ورجال الأعمال في الإمارة.

وأكدت غونزالو أن المكتب يستهدف الترويج لكوستاريكا وجهة استثمارية جذابة، والتعريف بشكل أكبر على أهم الفرص الاستثمارية الموجودة في كوستاريكا، مشيرة إلى أن حجم التجارة بين الإمارات وكوستاريكا بلغ 15.1 مليون دولار خلال العام 2018 مقارنة بـ 7.6 ملايين دولار خلال العام 2017، أي بنسبة نمو تبلغ تقريباً 100%، مشيراً إلى أن بلادها تتطلع إلى زيادة حجم التجارة والاستثمار بين الجانبين.

جهود

وأثنت على جهود غرفة دبي في تفعيل التعاون الثنائي المشترك، واستضافتها لمكتب التمثيل التجاري لكوستاريكا في مقرها، حيث إن المكتب سيركز على مساعدة شركات كوستاريكا ودول أمريكا اللاتينية على تعزيز حضورها في منطقة الشرق الأوسط والانطلاق نحو الأسواق العالمية عبر بوابة دبي.

وخلال كلمة في حفل افتتاح المكتب، قال ماجد الغرير: إن افتتاح مكتب التمثيل التجاري الكوستاريكي في دبي خطوة هامة نحو تفعيل العلاقات الاقتصادية المشتركة، ونقلها إلى آفاق أوسع من التعاون والتنسيق والتكامل الاقتصادي، معتبراً أن الخطوة نقلة نوعية في الشراكة الاستراتيجية مع الأسواق اللاتينية بما يسمح بالتوسع الخارجي لشركات دبي والإمارات، واستقطاب الاستثمارات من كوستاريكا إلى الإمارة.

وأكد أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بالأسواق اللاتينية باعتبارها أسواقاً واعدة مليئة بالفرص الاستثمارية، حيث تمتلك الغرفة مكتبين تمثيليين في كل من البرازيل وبنما، وتخطط لافتتاح مكتب ثالث في الأرجنتين.

مذكرة

كانت غرفة دبي وكوستاريكا وقعتا مذكرة تفاهم في فبراير 2018، وذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية 2018 الذي نظمته غرفة دبي، حيث شكلت الاتفاقية نواة لشراكة اقتصادية متكاملة على مختلف الصعد.