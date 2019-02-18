تعاون لإطلاق أول منصة «بلوك تشين» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «بيئة» تعاونها مع هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، ثاني أكبر المناطق الحرة ومراكز الصناعات في الإمارات لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع البوابة الحديثة لتصاريح النفايات بنجاح، المشروع الأول من نوعه في الشارقة. ويعد مشروع البوابة ذات التقنية المتقدمة جزءاً من مجموعة من 15 خدمة تعتزم «بيئة» توفيرها لهيئة المنطقة الحرة بالحمرية.

والبوابة تعد أول منصة في الشارقة تستخدم تكنولوجيا «بلوك تشين» للتحقق من المعاملات، وإنجازها، وتخزينها. وبفضل بناء سجل الحسابات الرقمي على شبكة «بلوك تشين»، فإن جميع المعاملات آمنة بالكامل، لاستبعاد فرصة حصول أي خطأ بشري أو احتيال.

وتساعد البوابة العملاء على توفير الوقت والجهد والمال اللازم لتقديم التصاريح، واختصار فترة التوقف لإصدار التصاريح من عدة أيام إلى نحو ساعة. كما تُساهم البوابة في تقديم تقارير بشكل دوري حول حجم التعاملات، ونوعها، وغيرها من الإحصاءات والبيانات الأساسية.

وعملت ذراع الخدمات والاستشارات البيئية لشركة «بيئة» بالتعاون مع «إيفوتك»، المزود للحلول الرقمية في الشرق الأوسط، على تطوير حلول سحابية وتوفيرها من خلال البوابات الإلكترونية. وكثمرة لهذا التعاون، ستصبح هيئة المنطقة الحرة بالحمرية أول منطقة حرة في الإمارات تمتلك بوابة متكاملة لغرض إدارة الخدمات البيئية.

دعم

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة»: «نفخر بإطلاق أول منصة بلوك تشين في الشارقة، تأتي دعماً لثورة التحول الرقمي في الإمارات. ويُساهم استخدام تكنولوجيا عصرية أثبتت نجاحها في تسهيل سير العمليات بسلاسة وانسيابية، وفي زيادة الثقة بين العملاء والمشغلين، وتوفير الوقت الثمين والموارد القيّمة.

ونأمل تزويد هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بحلول عملية، ومتكاملة، ومراعية للبيئة، وذلك في إطار مبادرة استراتيجية طويلة الأمد تربطنا معها. ويمكن تطبيق النموذج الذي طورناه بسهولة في المناطق الاقتصادية الأخرى في أرجاء الدولة كافة، بما يدعم نمو الأعمال، وجهود تطبيق الابتكارات الرقمية، وتعزيز تجارب العملاء».

شراكة

ويمثل إطلاق المرحلة الأولى للبوابة جزءاً من تعاون أعمق بين «بيئة» وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية. وبموجب الشراكة، ستعمل «بيئة» على تقديم خدمات الحلول البيئية المتكاملة، وتقديم 15 خدمة تتضمن التدقيق، والتصاريح، وخدمات المختبرات، لأكثر من 14000 عضو من 160 شركة يعملون في هيئة المنطقة الحرة بالحمرية.

وستتولى وحدة الخدمات والاستشارات البيئية التابعة لشركة «بيئة» إدارة تقديم هذه الخدمات. وتُعنى هذه الوحدة بقيادة المشاريع والأطر البيئية وإدارتها، ووضع الدراسات وإجراء التقييمات وفقاً للمتطلبات التنظيمية المحلية والاتحادية.

التزام

وقال سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة: نحن ملتزمون دائماً ضمان تناسق سياسات العمل لدينا، وتقديم نماذج إعداد سريع لضمان رضاء العملاء. ويُمثل التحول الرقمي للعمليات مثل طلبات التصاريح خطوة جديدة نحو الابتكار، ونحن على ثقة بأنه مع استخدام تكنولوجيا «بلوك تشين» ستشهد العمليات تعزيزاً على مستويات الأمان، والكفاءة، والإنتاجية.