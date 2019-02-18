«إمكان»: فرص للاستثمار بحديقة الشيخة فاطمة

المصدر: أبوظبي - البيان

دعت شركة «إمكان» للتطوير العقاري المستثمرين والشركات إلى استكشاف فرص التأجير والاستثمار التي ستتوفر في حديقة الشيخة فاطمة. وبالتعاون مع شريكها الاستراتيجي «بلدية أبوظبي»، تعمل «إمكان» على تطوير المجمع الواقع داخل المدينة في حي «الخالدية» وفقاً لتصميم جديد من شأنه تحويل المنطقة إلى وجهة تنبض بالحيوية لمختلف الفئات العمرية، لتصبح بذلك حديقة حضرية مميزة تحفل بنشاطات التسلية والترفيه في الهواء الطلق.

وتغطي حديقة الشيخة فاطمة مساحة قدرها 46 ألف متر مربع، وتتضمن منطقة للمغامرات وقسماً مخصصاً للنساء والأطفال، ويتزامن إطلاق المشروع مع مساعي الشركات الإقليمية والعالمية الدؤوبة لاغتنام الفرص الاستثمارية المجزية وتأسيس موطئ قدم لها في أبوظبي.

وتقع الحديقة على تقاطع شارع البطين وشارع زايد الأول، وتوفّر مساحة تأجير تقارب 10 آلاف متر مربع تتيح للشركات تقديم خدماتها المتنوعة. وتوفر الحديقة مواقع للتعاون والاستثمارات في مجالات التجارة والتجزئة والترفيه، كما تتمتع الوحدات المخصصة للأطعمة والمشروبات والمكاتب والعيادات بتصميم مرن يتيح لها التوسع وخيار إضافة الشرفات المحاطة بالمناظر الطبيعية والمطلة على مرافق الفعاليات والمساحات الخضراء المخصصة للأنشطة والمروج الهادئة في الهواء الطلق.

فعاليات

وستقدّم الحديقة بيئة حضريّة عصريّة مناسبة للعاملين في مساحات العمل المشتركة، ومرافق الرياضة والعافية، والفعاليات في الهواء الطلق والأنشطة الترفيهية. كما ستجتذب الحديقة أفراد العائلات والمجتمع للاستمتاع بمعالم الجذب المتنوعة والفعاليات المختلفة التي سيجري تنظيمها، وتشمل عروض الأفلام المتنقلة، وصفوف اليوغا والبيلاتيس ومعارض فنية وغيرها.

وقال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة «إمكان»: توفر الحديقة فرصة ثمينة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الباحثة عن إرساء حضورها في سوق رائدة، إذ تهدف إلى تعزيز نشاط المجتمع عبر توفير مركز للياقة البدنية. لذلك نحث الشركات العالمية على الانخراط في هذه الرحلة ووضع بصمتها في قصتنا هذه.

أعمال إنشائية

وتشرف شركة «الفارعة للخدمات الهندسية»، على الأعمال الإنشائية في الحديقة، كما يحظى المشروع بدعم «أركاديس»، شركة الاستشارات العالمية الرائدة في مجال إدارة التكاليف والمشاريع، إلى جانب شركة «كراكنيل» لتصميم الحدائق الشهيرة عالمياً بحلولها التصميمية المبتكرة. وفي ظل التعاون بين هؤلاء الشركاء، تسير الأعمال الإنشائية في حديقة الشيخة فاطمة وفقاً للجدول الزمني المحدد ومن المقرر استكمالها في الربع الرابع 2019.