افتتاح فندق ستيلا دي ماري دبي مارينا

المصدر: دبي- البيان

افتتحت إدارة علامة فنادق «ستيلا دي ماري» رسمياً أحدث فنادقها من فئة الخمس نجوم خارج مصر بدبي في منطقة دبي مارينا.

وقال أيوب عدلي أيوب مالك علامة ستيلا دي ماري الفندقية: فندق ستيلا دي ماري دبي مارينا يعتبر امتداداً لسلسة فنادق ومنتجعات ستيلا دي ماري في مصر، حيث لدينا بمصر 7 فنادق ومنتجعات في أهم الوجهات السياحية في شرم الشيخ والغردقة والسخنة، وفندق ستيلا دي ماري دبي مارينا هو أول فندق نفتتحه خارج مصر، ونحاول جاهدين تقديم الخدمة التي تتوافق مع فخامة الطابع السياحي في دبي مع مراعاة تقديم تكلفة إقامة معقولة ترضي جميع الضيوف.

وأضاف: بلغت تكلفة بناء الفندق 400 مليون درهم، ويضم 369 غرفة وجناحاً موزعة على 252 غرفة و72 غرفة مزدوجة و45 جناحاً فاخراً.

ويضم الفندق قاعة احتفالات بمساحة 500 متر مربع يمكنها استيعاب ما يزيد على 500 شخص، كما يحتوي على بركة سباحة ومنتجع صحي على مساحة 550 متراً مربعاً، ويوفر المنتجع مجموعة متنوعة من الباقات العلاجية، بما فيها جلسات التدليك والعناية بصحة الجسد والعقل، ويضم غرف ساونا منفصلة للسيدات والرجال وغرفة بخار وحوض جاكوزي داخلياً، وصالة الألعاب الرياضية الداخلية المزودة بمجموعة من المعدات الرياضية الحديثة، وصالون تجميل.

وقال: جميع الطهاة في مطاعمنا من إيطاليا، ولدينا مطاعم «ترايتن»، و«ليوناردو»، و«لافونتانا» وركن أورفيك في ردهة الاستقبال وركن«سكاي لاند».