«إمباور» تنجز المرحلة النهائية لخدمات تبريد «دبي أرينا»

المصدر: دبي - البيان

قامت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور) بتوصيل المرحلة النهائية لخدمات تبريد المناطق لمشروع «دبي أرينا»، أحدث وأكبر وجهة سياحية للفعاليات العالمية والعروض الحيّة في المنطقة، وتم توسعة شبكة المياه المبردة بطول كيلومتر من محطة التبريد بمنطقة الخليج التجاري، حيث تم استخدام تقنيات خاصة لتمرير الأنابيب، بشكل لا يسبب تعطيلاً لمنظومة النقل، وذلك من خلال حفر نفق تحت شارع الشيخ زايد بطول حوالي 210 أمتار، ونفق آخر بشارع الألباني بطول 42 متراً. وبدأ التزويد الفعلي في أكتوبر الماضي والآن تم توصيل المرحلة النهائية للمشروع بخدمات تبريد المناطق.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: شكّل مشروع «دبي أرينا» تحدياً حقيقياً بالنسبة لنا، بسبب أشغال الحفر على طول الشارع الذي يربط المشروع بمحطة التبريد المتواجدة بمنطقة الخليج التجاري، حيث تمت الاستعانة بتقنيات خاصة لمنع تعطيل حركة النقل جراء عمليات الحفر. ويأتي تزويد مشروع «دبي أرينا» بخدماتنا ضمن جهودنا المتواصلة لتوسعة شبكة الأنابيب الخاصة بنقل خدمات تبريد المناطق بدبي، في ظل النمو المطرد الذي يشهده الطلب على هذه الخدمات.