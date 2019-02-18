«مراس»: بدء تسليم وحدات «بلوواترز ريزيدنسز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة مراس أن مشروع «بلوواترز ريزيدنسز» شهد رسميّاً تسليم أولى وحداته السكنية المكتملة في الأبراج متوسطة الارتفاع، وتم استقبال أوائل السكان والترحيب بهم في منازلهم الجديدة.

ويمتاز الحي السكني، بإطلالته على المياه المتلألئة للخليج العربي وموقعه المميز على جزيرة «بلوواترز»، الوجهة الاستثنائية من «مِراس» والتي تتناغم فيها ميزات السكن على الواجهة البحرية مع حيوية الأجواء الحضرية.

ويتضمن مشروع «بلوواترز ريزيدنسز» 4 بنتهاوس، و17 تاونهاوس، و698 شقة في 10 أبراج متوسطة الارتفاع، وتحيط بها مجموعة من المرافق الترفيهية والفنادق العالمية، كما تتوسطها «عين دبي» العجلة الترفيهية الأكبر من نوعها في العالم، والتي تضفي مزيداً من التألق على المكان.

وتتيح شقق البنتهاوس الأربع التي تقع على قمة الأبراج، إطلالات بانورامية على الخليج العربي وتتميز بلمسات وتفاصيل أنيقة. وتشمل المرافق المتاحة للسكان، صالات ألعاب رياضية وأحواض سباحة وحدائق وملاعب لكرة السلة ومساحات لعب للأطفال. كما يتوفر بجوار المشروع مسجد بطراز عصري.

وتتضمن المنطقة السكنية منصة مركزية بمساحات خضراء، كما تتوفر منطقة مخصصة لمواقف السيارات تحت الأرض، بالإضافة إلى 32 منفذاً للتجزئة ومتجر سوبر ماركت لتلبية الاحتياجات اليومية.

وتتوزع في «بلوواترز» العديد من الساحات، وطرق المشاة والممرات التي تزخر بالمناظر الطبيعية. كما تفصل ساحتا «سنترال أفنيو» و«صن ست أفنيو» بين المناطق السكنية ومناطق التجزئة والضيافة، في حين تتيح ممرات المشاة الشمالية والجنوبية المجال أمام المشاة للتوقف قريباً من الضفاف المائية، وتأمل مياه البحر وأفق المدينة من ورائها.

وستتضمن «ذا وارف»، منطقة التجزئة العصرية في «بلوواترز»، أكثر من 150 من المطاعم والمتاجر، ذات التصميم المعماري المنخفض الارتفاع، والمنتشرة على طول الشارع. وتخترق ممرات المشاة المنطقة التي تظللها أغصان الأشجار والنخيل، وتزينها التجهيزات الضوئية المبتكرة.

وتضم الوجهة كذلك تجارب ضيافة خمس نجوم تشمل «سيزارز بالاس بلوواترز دبي»، و«ذا ريزيدنسز» في«سيزرز بالاس بلوواترز دبي»، و«سيزرز ريزورت بلوواترز دبي»، وتضم هذه الفنادق 495 غرفة فندقية و80 شقة فندقية مخدّمة. بدوره، يسهم مسرح «ذا روتندا» في تعزيز التجارب التي تتيحها الوجهة ويحتوي على 500 مقعد، كما تتضمن الوجهة أيضاً نادي الشاطئ الخاص «كوف بييتش».

وترتبط «بلوواترز» بالمدينة عبر شبكة متطورة من الطرق، بما في ذلك طريق مباشر يقود إلى شارع الشيخ زايد، إضافة إلى جسر للمشاة يربط الجزيرة بوجهة «ذا بييتش» في منطقة «جميرا بيتش ريزيدنس»، فضلاً عن وسائل النقل المائية التي توفرها هيئة الطرق والمواصلات. وتبعد الجزيرة مسافة 30 دقيقة عن مطاري دبي وآل مكتوم، في حين تبعد عن مطار أبوظبي الدولي مسافة 45 دقيقة.