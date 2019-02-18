«معرض الصفقات المذهلة للسيارات» في دبي الشهر المقبل

المصدر: دبي- البيان

تستعد «أمباسادور للمؤتمرات والمعارض» لتنظيم «معرض الصفقات المذهلة للسيارات» على مدى ثلاثة أيام في الفترة بين 21 و23 مارس المقبل، وسيقام المعرض الأول من نوعه في الإمارات في «ذا إنكور» بمنتزه ريفرلاند ضمن «دبي باركس آند ريزورتس».

وتأسست «إمباسادور للمؤتمرات والمعارض» في العام 2016 في سبيل المساهمة في تحفيز التجارة ضمن الأسواق المتخصصة. وتماشياً مع رؤية الشركة في تنظيم فعاليات تجارية رفيعة المستوى في جميع أنحاء العالم، يتوقع أن يستقطب المعرض نحو 5000 زائر ونحو 40 - 60 عارضاً.

ويأتي انعقاد «معرض الصفقات المذهلة للسيارات» في الوقت الذي يتوقع فيه أن تسجل مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط زيادة بمعدل أسرع مرتين من أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا بحلول العام 2022، أي ما يعادل نمواً سنوياً بمعدل يبلغ 4.5٪.

وقال أحمد الموسى، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة «أمباسادور للمؤتمرات والمعارض»: المعرض سيمثل منصة مثالية لاستعراض أحدث الابتكارات في عالم السيارات بمشاركة نخبة الأسماء المعروفة والعلامات التجارية الرائدة في مجال السيارات وقطع الغيار والإطارات وصولاً إلى التأمين.

وسيستقطب الحدث كبار اللاعبين الإقليميين والدوليين لتمتين أواصر التواصل والتعاون مع العلامات التجارية والتجار والزوار ومحبي السيارات.