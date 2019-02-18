تطبيق العلامات المميزة على «تبغ الشيشة» في الربع الأخير

المصدر: دبي ــ البيان

كشفت الهيئة الاتحادية للضرائب، عن أنه من المستهدف إطلاق المرحلة الثانية من نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، ابتداءً من الربع الأخير من العام الجاري، ليتم توسيع نطاق النظام ليشمل كافة منتجات التبغ المستخدم في الشيشة (المعروف باسم المعسل) المستوردة والمنتجة والمتداولة محلياً، إضافة إلى كافة أنواع السجائر التي سيتم تتبعها إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي، لضمان الالتزام الكامل بسداد الضريبة الانتقائية المستحقة على التبغ ومنتجاته.

جاء ذلك خلال اجتماع تعريفي نظمته الهيئة، أمس، في دبي حول آليات وأهداف تطبيق «نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته»، الذي افتتحه خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بمشاركة عدد كبير من المصنعين العالميين والمحليين والمستوردين والموزعين لمنتجات تبغ الشيشة (المعسل) في أسواق الإمارات، وفي المناطق الحرة وبحضور عدد من المسؤولين في الهيئة والمتخصصين وممثلي الشركة العالمية المنفذة للنظام.

واعتباراً من أول مايو، سيُمنع استيراد جميع أنواع السجائر إلى الدولة بدون وجود العلامات المميزة عليها، واعتباراً من أول أغسطس، سيتم حظر بيع (تداول) جميع أنواع السجائر التي لا تحمل «الطوابع الرقمية» بأسواق الدولة. وتعد الإمارات الأولى إقليمياً بتطبيق هذا النظام الجديد.