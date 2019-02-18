فنادق ماندارين أورينتال تفتتح أول منتجع في دبي والمنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة فنادق ماندارين أورينتال افتتاح منتجع «ماندارين أورينتال جميرا، دبي» الذي تم تطويره من قبل مجموعة وصل لإدارة الأصول.

ويقع المنتجع في قلب مدينة دبي. ويحمل تصميم المنتجع توقيع المصمم العالمي الشهير جيفري ويلكس، ويشمل غرفاً وأجنحة فسيحة وأنيقة عددها 256، معظمها معزز بالشرفات والتراسات الخاصة المطلة على مناظر البحر أو على أفق المدينة.

ويوجد في منتجع «ماندارين أورينتال جميرا، دبي» ستة مطاعم وردهات. ويحمل مطعم تاشكا للشيف البرتغالي الشهير جوزيه أفيليز، ومطعم اللحوم الياباني بأسلوب طهي الواراياكي نيتسو للشيف الأسترالي الأصل روس شونهان.

وقال هشام القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول: سيعمل فندق «ماندارين أورينتال جميرا، دبي» على تعزيز محفظتنا القوية لمواصفاته الاستثنائية، كما سيمثل إضافة ممتازة لقطاع الضيافة في دبي، وسيساهم في دعم النمو المستدام للسياحة في إحدى أكثر المناطق تميزاً في الإمارة.