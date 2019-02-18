حاكم رأس الخيمة يشهد توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون والشراكة مع أقمولا الكازاخستانية

المصدر: رأس الخيمة - وام

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشترك بين حكومة رأس الخيمة ومحافظة أقمولا بكازاخستان تهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس بقصره بمدينة صقر بن محمد مالك مورزالين محافظ منطقة أقمولا بجمهورية كازاخستان يرافقه وفد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال. ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالمحافظ والوفد المرافق، مؤكداً سموه أهمية العلاقات القوية القائمة التي تربط الإمارات وكازاخستان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاستثمارية.

وبحث سموه والمسؤول الكازاخستاني علاقات الصداقة والتعاون الثنائية المشتركة بين البلدين الصديقين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.. معرباً سموه عن ترحيبه باتفاقيات التعاون بين إمارة رأس الخيمة ومحافظة أقمولا التي تأتي كوسيلة لتعزيز العلاقات القائمة في القطاعات الاقتصادية ومجالات الخبرة.

وأشاد مالك مورزالين بمستوى العلاقات المميزة التي تجمع الإمارات وكازاخستان والتي شهدت آفاقاً جديدة في السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات ولا سيما في الجانب الاقتصادي والتجاري الذي شهد نمواً ملحوظاً ما يعكس ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين لمستويات متقدمة، مشيداً بالتقدم والازدهار الذي تشهده إمارة رأس الخيمة والدولة بشكل عام في كافة المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ومالك مورزالين توقيع عدد من الاتفاقيات بين هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وغرفة تجارة رأس الخيمة وبلدية رأس الخيمة من جهة وهيئات التجارة والاستثمار ورواد الأعمال في أقمولا من جهة أخرى.

ونصت الاتفاقيات على تبادل الخبرات والفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وتوسيع مجالات العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتبادل زيارات الوفود الرسمية ورجال الأعمال والمشاركة في المعارض الاقتصادية بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار بين الطرفين في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتجارية.

وترتبط إمارة رأس الخيمة وكازاخستان بعلاقات اقتصادية كبيرة حيث تمتلك أكثر من 50 شركة كازاخستانية رخصاً تجارية للعمل في رأس الخيمة وتعد كازاخستان خامس أكبر سوق للسياحة في الإمارة حيث بلغ عدد الزوار 27 ألف زائر من كازاخستان في 2018.

وأقام صاحب السمو حاكم رأس الخيمة مأدبة غداء على شرف الوفد الزائر. حضر اللقاء والمأدبة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة جزيرة المرجان ورؤساء ومديرو الدوائر الحكومية بالإمارة وعدد من كبار المسؤولين.