«أبوظبي الوطنية للتأمين» تفتتح فرعين في مراكز «تسجيل» بالشارقة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «أبوظبي الوطنية للتأمين»، عن افتتاح فرعين جديدين للشركة في مراكز «تسجيل» لفحص وتسجيل المركبات في الشارقة؛ حيث بدأت الشركة خلال ديسمبر بتقديم خدمات التأمين على المركبات في قرية تسجيل التابعة لشركة بترول الإمارات الوطنية «اينوك» ومن المتوقع أن يبدأ الفرع الثاني بتقديم خدماته في مركز تسجيل أبو شغارة هذا الشهر.

وقال أحمد إدريس، الرئيس التنفيذي للشركة : «الخطوة تنسجم مع استراتيجية الشركة الهادفة إلى التركيز على احتياجات عملائها، وتعزيز حضورها في مناطق الدولة».

وأشار سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي في «اينوك» إلى حرص المجموعة على تقديم أفضل خدمة من نوعها للعملاء من خلال رفدهم بعروض فائقة التنوع. وقدمت تسجيل على مر السنين خدمات مميزة لفحص السيارات وتسجيلها لأكثر من مليون عميل في الإمارات . ولا شك في أن شراكتنا مع شركة أبوظبي الوطنية للتأمين ستضيف مزيداً من القيمة لخدماتنا الحالية، وتتيح لعملائنا شراء أو تجديد تأمينهم الشخصي أو تأمين مركباتهم في مراكز تسجيل التابعة لنا في الشارقة.

يشار إلى أن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين تعمل على التوسع داخل الدولة، حيث وصل عدد فروع ومكاتب الشركة في دولة الإمارات إلى 20 مع افتتاح الفرعين الجديدين في مراكز تسجيل.

وتضطلع تسجيل بكافة الفحوص الإلزامية المطلوبة لاستكمال تسجيل المركبات والكثير من الخدمات الأخرى، ولديها 15 فرعاً وثلاث وحدات متنقلة لفحص المركبات.