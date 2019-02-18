«شعاع كابيتال» تعزز فريق عملها في مصر بكوادر متخصصة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شعاع كابيتال عن تعزيز وتنمية فريق عمل إدارة الأبحاث لدى شركتها التابعة «شعاع للأوراق المالية- مصر»، التي تتخذ من القاهرة مقراً لها. ويضم فريق الأبحاث مجموعة من أبرز وأكفأ الكوادر المتخصصة بمجال التحليل المالي، حيث يعكف على تطبيق استراتيجية الإدارة الرامية لتعزيز التغطية البحثية لتشمل كافة القطاعات في البورصة المصرية.

وتواصل إدارة الأبحاث لدى شعاع للأوراق المالية- مصر نشاط الأبحاث المالية بقيادة عمرو حسين الألفي، CFA، حيث انضم إلى المجموعة بمنتصف عام 2018، وهو يحظى بخبرة عملية تفوق العشرين عاماً. وقد شغل الألفي قبل ذلك عدداً من المناصب منها؛ رئيس قطاع الأبحاث بشركة مباشر للخدمات المالية ومدير ومساعد رئيس إدارة الأبحاث بشركة سي آي كابيتال.

ويقول عمرو حسين الألفي، مدير إدارة الأبحاث شركة «شعاع للأوراق المالية- مصر»: «حرصنا خلال الأشهر القليلة الماضية على تأسيس فريق عمل إدارة الأبحاث ليضم نخبة من أفضل الخبرات والكفاءات، وهو ما انعكس مردوده الإيجابي على احتلالنا مكانة متميزة وترسيخها خلال هذه الفترة القصيرة.

وقد قمنا باستحداث مجموعة مبتكرة من خدمات الأبحاث، بما في ذلك التقري اليومي باللغتين العربية والإنجليزية تحت اسم شعاع اليوم، وهو ما حظي بثقة واهتمام مختلف فئات المتعاملين بالسوق. وعلى صعيد التغطية البحثية.