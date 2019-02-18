«الفجيرة الوطني» يعزز فريقه بأفضل المواهب المواطنة

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الفجيرة الوطني عن فوزه بثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز تجربة الموظف في الخليج العربي تقديراً لإدارة موارده البشرية المتميزة. فقد تفوّق البنك على منافسيه ونال جائزة أفضل تجربة شاملة، وجائزة ارتباط وسعادة الموظفين، وجائزة رصد آراء الموظفين وبيانات الموارد البشرية القياسية.

كما احتلّ البنك المركز الثاني في فئة جائزة تمكين الموظفين ونال الأسبوع الماضي جائزة أفضل مبادرة توطين للعام عقب مشاركته في «توظيف 2019»، معرض التوطين الرائد في المنطقة الذي يركّز على استخدام المواهب والتطوير المهني.

وقال عبدالله العطر، رئيس إدارة الموارد البشرية في البنك: «نركّز بصورة أساسية على جذب أفضل المواهب في السوق والحفاظ عليها والحرص على توافر مزيج متنوّع من هذه المواهب في البنك. وبالتالي، أصبح الدمج والتنوّع ركيزة استراتيجية مواردنا البشرية حيث إننا نسعى الى زيادة تنافسية البنك من خلال توفير بيئة عمل تشجّع كافة الموظفين على المشاركة والمساهمة».

وتابع العطر: «يعد التقدير الذي نناله سنوياً خير دليل على تفاني كافة موظفي بنك الفجيرة الوطني الذين يساهمون في جعل البنك مكاناً ممتازاً للعمل. ويعزى هذا النجاح المستمر إلى سعينا الدائم إلى الاستماع إلى موظفينا وإيلاء آرائهم أولوية مطلقة في كل ما نفعله. كما أننا نفتخر بالأخص بالحصول على جائزة أفضل تجربة شاملة للمرة الثانية على التوالي إذ إنها تعكس تميّزنا في كل الفئات».