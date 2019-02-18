مركز طبي إقليمي لمعالجة حالات «صدمة ما بعد الحرب»

المصدر: أبوظبي ــ أحمد سعيد

أوضح الفريق شارلز هوبر مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكي، أن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل مع حلفائها في منطقة الشرق الأوسط لتوفير الإمكانيات لدعم عمليات التحالف الدولي ضد الإرهاب.وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية طرحت مبادرة لبناء مركز طبي في أبوظبي يعالج حالات «صدمة ما بعد الحرب» لجنود التحالف المتمركزة، على غرار المركز الطبي التابع لوزارة الدفاع الأمريكية في ألمانيا.

وأوضح، أن وزارة الدفاع تضع نصب عينيها ركيزتين أساسيتين وهما السرعة والسعر، حيث تقوم بتكثيف جهودها لدعمهما، وعلى مدار العشر سنوات الماضية عملت على تخفيض سرعة الإجراءات لإيصال منتجاتها العسكرية بنسبة 30%، مشيراً إلى أنها قامت العام الماضي بإنجاز نحو 5 آلاف و500 صفقة لنحو 124 دولة خلال 52 يوماً فقط، منها 1624 صفقة جديدة و3931 صفقة.

ومن جانبه، عبّر ستيف بوندي القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بأبوظبي، عن سعادته بالمشاركة في معرض آيدكس 2019، مشيراً إلى أن الجناح الأمريكي يحظى بمساحة واسعة تحتل المركز الثاني على مستوى المعرض، وتتضمن 117 شركة عارضة لأحدث التقنيات الدفاعية العسكرية، وذلك بهدف تعزيز المجالات الدفاعية والأمن الإقليمي.