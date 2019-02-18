جيل جديد من تقنيات الاتصالات التكتيكية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «كودان كوميونيكشنز» الأسترالية، الشركة العالمية المتخصصة في تصميم وتصنيع حلول الاتصالات المتميزة، عن عزمها عرض أحدث ابتكاراتها في مجال تقنية الاتصالات المتطوّرة «Sentry-H 6110-MP»، إلى جانب مجموعة مميّزة من حلولها التكتيكية ومنتجات التواصل التكتيكي وقابلية التشغيل البيني للبيانات، وذلك خلال مشاركتها في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، الجناح 01-C07.

وقال بول سانجستر، المدير العام التنفيذي للشركة: «بناءً على نجاح منتجنا برنامج ترددات الراديو المُحدّدة (SDR)، قمنا بتطوير أحدث إصداراتنا Sentry-H 6110-MP، وهي واحدة من أصغر وأخف المنتجات التكتيكية في السوق. ويُساهم هذا الجهاز الجديد في تكامل منتجات التواصل المتبادل بين SDR والبيانات المتبادلة الخاصة بـ SDR للتعامل بشكل خاص مع سوق الدفاع التكتيكي».

وأضاف: «ويوفر برنامج SENTRY-H 6110-MP أحدث التقنيات التي تسمح بسهولة الاستخدام والتطبيق، والتحكم السريع لضمان توافر مرونة الاستخدام المطلوبة من قبل العملاء لديهم المرونة المطلوبة لمواجهة البيئات الحافلة بالتحديات».

يشار إلى أن منتجات شركة «كودان كوميونيكشنز» تتوافر في جميع أنحاء العالم من أجل الدفاع العسكري، الجيش، الشؤون الإنسانية، الحفاظ على السلام، العمليات التجارية والحفاظ على أمن وسلامة الأسواق العامة. وتعمل بشكل مكثف مع عملائها في جميع أنحاء العالم لتحديد احتياجاتهم والتأكد من أن حلولها تلبي هذه الاحتياجات دون الحاجة إلى الاستعانة بالخدمات والخصائص الهندسية الإضافية الباهظة التكاليف.