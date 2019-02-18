أحدث الملابس العسكرية ميدان تنافس الشركات العالمية

المصدر: أبوظبي ــ لبيان

يشهد «آيدكس » تنافس العديد من الشركات الأجنبية والعربية بعرض آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في التجهيزات العسكرية وملابس الجنود والخوذات الواقية من الغازات السامة والأكسسوارات حيث تجتذب الأجنحة اهتماماً كبيراً من جانب الزوار والمهتمين بالشأن العسكري، خاصة مع لجوء هذه الشركات إلى القيام بعرض أحدث المستلزمات التي ركزت على خاصية تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان للجنود.

وتعرض عدد من الشركات العالمية سترات للجنود ضد الحرائق بأسعار متفاوتة، كما توفر أطقم تحوي أنظمة تبريد داخلية للجنود وأخرى سترات للجنود للوقاية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وأطقم خاصة للتعامل من المتفجرات وبطانيات لمقاومة الانفجار.

الأقنعة الواقية

وتعد التجهيزات العسكرية التي تشمل الملابس والأحذية والسترات والأقنعة الواقية، من المتطلبات الأساسية التي تحتل حيزاً مهماً في قطاع الصناعات الحربية، وتعمل العديد من الشركات في المجال حيث تحرص على إجراء عمليات تطوير مستمر لهذه المستلزمات بما يضمن فاعلية أكبر وأسعار معقولة بشكل يسهم في جذب المستثمرين.

ويعرض عدد من الشركات الصينية والكورية من خلال مشاركتها في «آيدكس 2019» مجموعة من المستلزمات والملابس العسكرية التي توفر درجات أمان مرتفعة للجنود بأسعار مقبولة، منها سترات مقاومة للانفجارات، تستطيع أن تقي ما يرتديها من مخاطر الإصابة حال التعرض لأنواع معينة من القنابل.

كما تعرض مؤسسات أخرى منتجات وأزياء عسكرية صيفية وشتوية وبدل للطيارين وصف الضباط والجنود، إضافة إلى منتجات للأحذية العسكرية والشراشف والخيام والخوذ الواقية للرأس.