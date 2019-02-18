مفاوضات لتصدير أبراج الآليات المصفحة للإمارات

المصدر: أبوظبي ـــ رامي سميح

قال اللواء الركن المتقاعد محمد فرغلي، مدير مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير، إن المركز يشارك في معرض الدفاع الدولي «آيدكس» منذ دورته الأولى ولا سيما أنه المنصة الأضخم للصناعات الدفاعية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

وأضاف فرغلي في تصريحات خاصة لــ«البيان الاقتصادي» على هامش المعرض أمس، إن المركز يشارك في الدورة الحالية من «آيدكس» بمجموعة متنوعة من المنتجات العسكرية والتي تشمل سيارات مصفحة من بينها «الغزال» و«الوحش» وهما من المركبات المتطورة ويتم استخدامهما في الأردن وبعض الدول العربية.

وأوضح فرغلي أن المركز لديه علاقات تعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، وهناك مفاوضات بشأن التصدير إلى دولة الإمارات أبراج للآليات المصفحة والتي توفر حماية لمن بداخلها بنسبة 100%، كما تسمح بتركيب أسلحة متعددة حسب متطلبات المستخدم بالإضافة إلى سهولة العمل عليها وانخفاض تكلفتها.

وذكر فرغلي أن كافة العمالة في مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير أردنية بنسبة 100%، مشيراً إلى أن المركز يعمل على تطوير حلول متطورة تخدم القوات المسلحة الأردنية كما يسخر المركز قدراته أيضاً لخدمة الدول العربية.