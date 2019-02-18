أول كاميرا عسكرية للكلاب في العالم

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

ابتكرت شركة MOHOC الأمريكية المتخصصة في صناعة الكاميرات للاستخدامات العسكرية، أول كاميرا في العالم مدمجة في خوذة مجهزة للاستخدام العسكري تستخدم للكلاب تعمل على التقاط نقطة رؤية سفلية بطريقة فريدة، وتبث ما يراه الكلب بالضبط وتلائم جميع أنواع الكلاب الكبيرة ومتوسطة الحجم، وتعمل على نقل «بث حي»، وتستخدم في عمليات المسح الميداني لمسافة تصل إلى 200 متر.

وقال جون بروثر مدير المبيعات الدولية للشركة، إن كاميرا MOHOC تعمل على توفير صورة شديدة الوضوح للمهام الحرجة في كل ظروف الإضاءة بدقة وضوح تبلغ 1080 بيكسل، وتلتقط صوراً بدقة وضوح تبلغ 12 ميغا بيكسل بإضاءة ظاهرة وإضاءة منخفضة وإضاءة بيضاء، كما تستطيع أن تنقل صورة باللونين الأبيض والأسود في الظلام التام باستخدام الأشعة تحت الحمراء، كما أنها عازلة للماء حتى عمق 10 أمتار (33 قدماً).