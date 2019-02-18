الإمارات أكثر مقاصد السياحة العلاجية الإقليمية جاذبية

المصدر: دبي- أشرف رفيق

أفاد تقرير حديث، بأن الإمارات أكثر أماكن جذب الساحة العلاجية في المنطقة، مشيرا إلى أن السائحين بهدف العلاج إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، القادمين من شبه القارة الهندية وآسيا يفضلون دولة الإمارات للسياحة العلاجية بسبب سهولة الوصول، وارتفاع مستوى العلاج الطبي والقدرة التنافسية.

وقال تقرير مجموعة «أي في أي» الشرق الأوسط للخصوبة، إن غالبية عيادات علاج الخصوبة في الإمارات توفر للمرضى إمكانات كبيرة في هذا المجال وخيارات واسعة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات والولايات المتحدة هما البلدان الوحيدان اللذان يتيحان هذه الخيارات الطبية الواسعة، وهي من الأسباب التي تجذب الساحة العلاجية إلى البلاد. وتجذب الإمارات سياحة علاجية من الهند وأفريقيا والسعودية وعمان ولبنان وباكستان وسريلانكا والبحرين ودول عديدة أخرى في أنحاء العالم.